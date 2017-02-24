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أسعار العملات اليوم الجمعة 24-2-2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الجمعة 24-2-2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الجمعة 24-2-2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في  في تحديد الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط .

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة   :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥١.٣٠٩٨ ٥١.٤٨١٥ 02/24 1:10 ص
دينار بحريني ٤١.٥٦٥ ٤١.٦٧٤٦ 02/24 1:00 ص
ريال عماني ٤٠.٧٠١٣ ٤٠.٨٠٩٧ 02/24 1:00 ص
ريال قطري ٤.٣٠٣٥ ٤.٣١٤٩ 02/24 1:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٢٦٦٣ ٤.٢٧٧٩ 02/24 1:00 ص
ريال سعودي ٤.١٧٨٣ ٤.١٨٩٨ 02/24 1:00 ص
دينار أردني ٢٢.١٠٤٧ ٢٢.١٧٠٤ 02/24 1:00 ص
كرون دنماركي ٢.٢٢١٥ ٢.٢٣٤٧ 02/24 1:10 ص
جنيه إسترليني ١٩.٤٧٤٧ ١٩.٦٣٧ 02/24 1:10 ص
يورو ١٦.٥١٣ ١٦.٦١٠٩ 02/24 1:10 ص
دولار أمريكي ١٥.٦٧ ١٥.٧٢ 02/24 1:10 ص
فرنك سويسري ١٥.٤٨٨٨ ١٥.٥٨٥٩ 02/24 1:10 ص
ين ياباني ١٣.٨١٢٣ ١٣.٩٣١٧ 02/24 1:00 ص
دولار استرالي ١٢.٠١٢٦ ١٢.١٣٦١ 02/24 1:00 ص
دولار كندي ١١.٨٩٨٣ ١١.٩٧٨٥ 02/24 1:00 ص
كرون نرويجي ١.٨٧٠٦ ١.٨٨٦٢ 02/24 1:00 ص
كرون سويدي ١.٧٤١٤ ١.٧٥٢٣ 02/24 1:00 ص

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رئيس قسم الأخبار

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