أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 24/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي

Google+ Print
ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 24/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 24/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي

ارتفاع سعر الريال اليوم في  عن تعاملات أمس ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء ٤٫٢٢٠٣ جنيه مصري في بنك أبو ظبي الإسلامي ، وفي حالة البيع ٤٫١٨٩٨ جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الجمعة في البنوك  :

 

البنك شراء   بيع   آخر تحديث
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

٤٫٢٢٠٣ جم

٤٫٢٦٦٦ جم

 منذ 4 دقائق,
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

٤٫٢١٧٥ جم

٤٫٢٦٦٦ جم

 منذ 4 دقائق,
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

٤٫٢٠٩٥ جم

٤٫٢٣٧٩ جم

 منذ 4 دقائق,
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

٤٫٢٠٢٣ جم

٤٫٢٢٩٢ جم

 منذ 4 دقائق,
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

٤٫١٩٩٨ جم

٤٫٢٢٦ جم

 منذ 4 دقائق,
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

٤٫١٩٩٦٦٤ جم

٤٫٢٢٦٥٥٤ جم

 منذ 4 دقائق,
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

٤٫١٨٦٣ جم

٤٫٢١٣٦ جم

 منذ 4 دقائق,
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

٤٫١٨٦٣ جم

٤٫٢١٣٢ جم

 منذ 4 دقائق,
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

٤٫١٨٦٣ جم

٤٫١٩٩٩ جم

 منذ 4 دقائق,
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

٤٫١٨٠٤٩ جم

٤٫٢٢٦٣٣ جم

 منذ 4 دقائق,
BM.jpg

بنك مصر

٤٫١٧٨٣ جم

٤٫١٨٩٨ جم

 منذ 4 دقائق,
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

٤٫١٧٤٢ جم

٤٫٢٢٧٨ جم

 منذ 4 دقائق,
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

٤٫١٧٣٣ جم

٤٫٢٢٣٧ جم

 منذ 4 دقائق,
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

٤٫١٦٤٥ جم

٤٫٢١٣٣ جم

 منذ 4 دقائق,
FAISAL.jpg

بنك فيصل

٤٫١٥٠٩ جم

٤٫١٩٩٩ جم

 منذ 4 دقائق,
BDC.jpg

بنك القاهرة

٤٫١٤٢٥ جم

٤٫٢٠٧ جم

 منذ 4 دقائق,
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

٤٫١٣٢٣ جم

٤٫٢٠٩٢ جم

 منذ 4 دقائق,
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

٤٫١٢٨٨ جم

٤٫٢٧٠١ جم

 منذ 4 دقائق,
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

٤٫١٠١ جم

٤٫٨٠٨ جم

 منذ 4 دقائق,
BARAKA.jpg

بنك البركة

٤٫٠٧٣٦ جم

٤٫٢٦ جم

 منذ 4 دقا


سعر الريال اليوم في السوق السوداء : 

 

 الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.35 جنيه مصري، وسعر البيع 4.45 جنيه مصري .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة