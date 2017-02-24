ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 24/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي

سمر العشري

ارتفاع سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء ٤٫٢٢٠٣ جنيه مصري في بنك أبو ظبي الإسلامي ، وفي حالة البيع ٤٫١٨٩٨ جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الجمعة في البنوك :



سعر الريال اليوم في السوق السوداء :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.35 جنيه مصري، وسعر البيع 4.45 جنيه مصري .

شبكةعيونالإخبارية

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