انخفاض أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الجمعة 24-2-2017

تأثرت أسعار مواد البناء سواء الحديد والأسمنت وغيرهم من مواد البناء بأنخفاض أسعار صرف الدولار خلال الأيام الماضية، حيث لوحظ أن اسعار مواد البناء تختلف أسعارها يوم بعد الأخرى .
سعر الحديد اليوم الجمعة :
|إسم الشركة
|إسم المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|عز
|8680 جنية
|8700 جنية
|الدخيلة
|8680 جنية
|8700 جنية
|حديد المصريين
|المصريين
|8550 جنية
|8550 جنية
|حديد بشاي
|بشاي
|8600 جنية
|8600 جنية
|الوطنية للصلب
|العتال
|8650 جنية
|8650 جنية
|حديد عطيه
|عطيه
|8650 جنية
|8650 جنية
|حديد المراكبي
|المراكبي
|8550 جنية
|8550 جنيه
|حديد المعادي
|المعادي
|8550 جنية
|8550 جنية
|حديد بيانكو
|بيانكو
|8500 جنية
|8500 جنية
|حديد العشري
|العشري
|8500 جنية
|8500 جنية
|حديد أكتوبر
|أكتوبر
|8600 جنية
|8600 جنية
|حديد الجارحي
|الجارحي
|8650 جنية
|8650 جنيه
|حديد اركو
|اركو
|8650 جنية
|8650 جنية
|حديد قوطة
|قوطة
|8500 جنية
|8500 جنيه
|حديد الجيوشي
|الجيوشي
|8500 جنية
|8500 جنية
|مصر ستيل
|مصر ستيل
|8500 جنية
|8500 جنية
سعر الأسمنت اليوم الجمعة :
|الشركة
|المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|700 جنيه
|705 جنيه
|النصر
|685 جنيه
|685 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|740 جنيه
|740 جنيه
|الفهد
|700 جنيه
|700 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|685 جنيه
|690 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|700 جنيه
|700 جنيه
|حورس
|690 جنيه
|690 جنيه
|أسمنت النهضة
|النهضة
|780 جنيه
|785 جنيه
|الصخرة
|685 جنيه
|685 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|695 جنيه
|700 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|705 جنيه
|705 جنيه
|الممتاز
|710 جنيه
|710 جنيه
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|685 جنيه
|685 جنيه
|أسمنت العريش
|العسكري
|695 جنيه
|700 جنيه
|أسمنت سيناء
|سيناء
|680 جنيه
|685 جنيه
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|750 جنيه
|755 جنيه
|السويس للأسمنت
|السويس
|735 جنيه
|735 جنيه
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|735 جنيه
|735 جنيه
|تكنو
|680 جنيه
|685 جنيه
|أسمنت حلوان
|حلوان
|735 جنيه
|735 جنيه
|أسمنت شورى
|شورى
|690 جنيه
|690 جنيه
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|715 جنيه
|720 جنيه
|السويدي
|السويدي
|695 جنيه
|700 جنيه
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|685 جنيه
|685 جنيه
|أسمنت بنى سويف
|تايتان
|720 جنيه
|695 جنيه
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|685 جنيه
|685 جنيه
|الإسكندرية للأسمت
|الماكس
|730 جنيه
|730 جنيه
|أسمنت العامرية
|العامريه عاده
|770 جنيه
|775 جنيه
|البرج
|780 جنيه
|780 جنيه
|الساحل
|850 جنيه
|850 جنيه