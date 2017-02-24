سعر الذهب اليوم الجمعة 24 فبراير و إرتفاع سعر الذهب من جديد

عادت أسعار الذهب من جديد للارتفاع، حيث وصل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 24-2-2017 لأرقام قاربت من الـ 600 جنية لذهب عيار 21 للجرام الواحد، وهو الأمر الذي لم يكن أن تنتهي عليه أسعار هذا الأسبوع، الذي بدأ بهبوط كبير في أسعار المعدن النفيس لكنه انهي التعاملات الأسبوعية علي أرتفاع وصعود لسعر الذهب بمحلات الصاغة، وهو أمر لم يتوقعه الكثير من المصريين.

سعر الذهب اليوم في مصر منخفض قيمته عن ما كان عليه قبل شهر من الآن بمقدار كبير للغاية، حيث ان هبوط سعر الذهب في مصر لاحظناه جميعاً خلال الفترة الماضية وبالتحديد خلال الأسبوعين الماضيين حيث هبط سعر الذهب لجميع الأعيرة هبوط كبير للغاية، ومن المتوقع الاستمرار علي نفس الوتيرة.

في هذه المقالة سوف نرصد لكم سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 24-2-2017، لجميع الأعيرة، وستكون تلك الأسعار بدون حساب المصنعية، كما قد تكون هناك اختلافات بين أسعار الذهب من مكان إلى آخر ، لكن في العادة تكون الاختلافات بسيطة للغاية في الأسعار، ، حيث أن السعر العالمي للذهب الآن مستقراً بشكل كبير للغاية.

سعر الذهب تغير كثيراً في مصر، حيث خلال العام الماضي تضاعف أسعار جرام الذهب في جميع محلات الصاغة لجميع الأعيرة، وذلك ملاحظ من العديد من المتعاملين في سوق المعدن النفيس داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بسبب خسارة الجنية المصري للكثير من قيمته في السوق المصرفي، حيث أن تضاعف سعر العملات الأجنبية والعملة الأمريكية خاصة “الدولار الأمريكي ” وذلك أثر علي سعر الذهب في مصر. ويلجأ المصريون إلي شراء المعدن النفيس من اجل ادخاره، مواجهة منهم لتغيير العملة، نظراُ لأن الذهب دائماً ما يحافظ علي قيمته الشرائية، لكن ليس الجميع يقوم بالاحتفاظ بالذهب، فالعادات والتقاليد المصرية تجبر الشاب المتقدم للزواج من فتاة إلي شراء عدة جرامات من الذهب وذلك يحمل أسم “الشبكة”. بعد أرتفاع سعر الذهب في مصر لاحظنا أن العديد من الشباب قرر أن يبتعد عن الشراء، وذلك بعد الوصول لصيغة تفاهم بين العريس والعروس، وذلك تخفيفاً من المعاناة التي يعاني منها الشباب في الفترة الحالية، اما أسعار الذهب اليوم في مصر فهي كالتالي.

أسعار الذهب اليوم

العيار السعر عيار 18 510 عيار 21 595 عيار 24 680 الجنية الذهب 4,760

تحديث يتوقع أن تستمر أسعار الذهب علي هذا المنوال حيث وصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في جميع محلات الصاغة اليوم 595 جنيهات، وذلك في إطار اضطرابات التي يمر بها سعر الدولار على المستوى العالم خلال تلك الفترة ، تم تحديث الأسعار بالأعلى.

ويأتي هبوط سعر الذهب رغم أستقرار سعره عالمياً نظراً لارتفاع قيمة الجنية المصري أمام العملات الأجنبية، حيث في الحقيقة أن سعر الذهب ما زال محافظ علي سعره عالمي، لكنه هبط في مصر نظراً لارتفاع القيمة للعملة المصرية حسب أخر تحديثات الجهاز المصرفي اليوم.

اليوم مستقر سعر الذهب على الأسعار التي انتهي عليها في الأمس، ويبدو ان الاستقرار هذا لن يستمر طويلاً حيث من المتوقع هبوطه خلال الفترة المقبلة أكثر، وذلك في ظل التأثر الذي يعاني منه الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية أمام الجنية المصري.

وكان سعر الذهب قد انخفض وارتفع قبل يومان، وهذا الارتفاع كان غير مبرر بنظر البعض، لكن الأمر اليوم قد يكون حاسماً، حيث أن سعر اليوم سيستمر عليه الذهب لمدة تقترب من 3 أيام، حيث دائماً ما تأتي أيام الجمعة والسبت والأحد بالاستقرار علي الأسعار التي تنتهي عليها تعاملات الخميس.

تحديث أرتفع سعر الذهب اليوم مع أرتفاع طفيف لأسعار الدولار في السوق المصري الآن، ويبدو ان عودة المعدن النفيس للصعود مرة أخرى أدى إلي أضطراب العديد من المواطنين، حيث أن الأسعار متضاربة منذ يومان، هذه الأسعار هي النهائية لليوم.

اليوم الجمعة من الصعب توقع حدوث جديد في سعر الذهب الآن في محلات الصاغة في مصر، حيث أن العملات الأجنبية صعب تغيرها، ومن المتعارف عليه هو أن أسعار المعدن النفيس في اليوم الأخير من الأسبوع لا تتغير في الأغلب، كما نوضح ان تلك الأسعار قد تكون متغيره تغير طفيف من تاجر إلي أخر.

هناك أستقرار اليوم في سعر الذهب في مصر حيث ليس هناك أي جديد في الأسعار، لكن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار اليوم وغداً، وقد أرتفع سعر الذهب في نهاية الأسبوع الحالي أرتفاعاً غير متوقعاَ، هذا الارتفاع قد يكون بداية لصعود أخر مع بداية الأسبوع المقبل في أسعار الذهب.

شبكةعيونالإخبارية

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