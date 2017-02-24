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قوات أمن الإسماعيلية تلقي القبض على أشهر متسولة تحصل على مبلغ كبير يوميا تعرف على التفاصيل

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قوات أمن الإسماعيلية تلقي القبض على أشهر متسولة تحصل على مبلغ كبير يوميا تعرف على التفاصيل قوات أمن الإسماعيلية تلقي القبض على أشهر متسولة تحصل على مبلغ كبير يوميا تعرف على التفاصيل

التسول ظاهرة منتشرة في جميع بلدان العالم سواء الغنية أو الفقيرة فتتنوع أساليب التسول وأنواعها فهناك أشخاص يقومون بالعزف على آلة موسيقيّة مع ترك شيء أمامه لكي يضع الناس المال فيه ومنهم أيضا من يقومون بعرض بعض الألعاب لجذب الناس اليهم والبعض الأخر يقوم بالجلوس أمام الأماكن العامة والمساجد مع ترديدهم بعض العبارات التي تثير العاطفة ويلجأون الي ارتداء الملابس الممزقة أو يكون لديه عيب خلقي في شكله حتي تقوم الناس بإعطائهم المال .

 

تفاصيل القبض على المتهمة.

تمكنت اليوم قوات أمن الإسماعلية بالإشتراك مع مباحث الأحداث القاء القبض على أشهرمتسوله في محافظة الإسماعلية وذلك من خلال حملة أمنية وجاء عندما تلقى مدير أمن الإسماعلية اللواء عصام سعد إخطارا من مباحث الأحداث النقيب مهند العزبي بتداول بعض المعلومات لديهم عن إحدى المتسولات التي تعمل بشكل مستمر في منطقة الثلاثيني وتحصد مبالغ كبيرة من المواطنين.

 

وتوجهت قوة من المباحث الى المكان المذكور لضبط وإحضار السيدة وجمع بعض المعلومات عنها وتبين لهما أنها تدعى مشيرة البالغة من العمر 32 عاما وتقيم بعزبة حسين آدم بدائرة مركز الإسماعيلية وسبق إتهامها من قبل في قضية تسول وضبط بحوزتها مبلغ مالي كبير  من العملات الصغيرة من متحصلات التسول.

وبمواجهة المتهمة أمام رئيس المباحث بما تقوم به من تسول إعترفت أنها تتحصل يوميا على ما يقرب من ألف إلى ألف وخمسمائة جنيه من التسول وأضافت المتهمة أن بسبب ظروف المعيشة الصعبة وإحتياجها إلى مصاريف كثيرة لجأت إلى التسول باعتباره أسهل طريقة للربح والكسب السريع دون مشقة أو تعب وأشارت أنها بعد خروجها من الحبس سوف تعود مرة أخرى للتسول وتم عمل محضر بالواقعة برقم 1164 جنح قسم أول الإسماعيلية لسنة 2017.

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