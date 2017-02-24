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بالفيديو .. عن واقعة مأساوية مواطنون يقبلون على شراء بقايا الأطعمة وبواقي المصانع

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بالفيديو .. عن واقعة مأساوية مواطنون يقبلون على شراء بقايا الأطعمة وبواقي المصانع بالفيديو .. عن واقعة مأساوية مواطنون يقبلون على شراء بقايا الأطعمة وبواقي المصانع

تشهد البلاد أزمة كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية للغاية، لتجعل من اسر مصرية بسيطة فعل الكثير حتى ولو على سبيل صحتهم لسد حاجتهم من الطعام عن طريق شرائها بقايا الطعام وبواقع المصانع بأرخص الأسعار دون النظر إلى شكل أو صحة هذا الطعام، فقد عرضت احدي الفضائيات تقريرا يكشف أن ارتفاع الطعام جعلهم يلجأون لشراء تلك المنتجات مجهولة المصدر .

 

 

 

مواطنون يقبلون على شراء بقايا الأطعمة

وصرح احد المواطنين من الذين يقوموا بشراء تلك الأنواع من الأطعمة قائلا ” المواطن دلوقتى بتشترى الحاجات دي لان الناس مش لاقية تأكل” ، كما قالت احد السيدات أنها تلجا إلى هذا النوع من الأطعمة لعدم توافر الأموال اللازمة، لافتة إلى أنها تأكل بقايا ” الجاتوة” التي تزيد عن حاجة مرتادي الأندية، وأكدت على” الناس بتآكل علشان غلابة”، وعلقت بائعة احد تلك الأطعمة ” كيلو الجاتو ب2 جنية علشان الناس تأكل وبنجبها من ” كسر المصانع”، بينما صرح بائع اخر ” أبيع كيلو الزيتون 4 جنيهات وهو فى المحلات ب20 جنيها ” .

 

غلاء الأسعار

كما أن غلاء الأسعار ما زال مستمرا وتشد وطأته على الفقراء، وتزيد من معاناتهم، اجتاحت تلك الموجة العديد من الأسواق المصرية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى الأساسية ارتفعت ارتفاعا هائلا، ليجد الكثير من المواطنين البحث عن وسائل اخرى لمحاربة الغلاء وسد جوعهم.

 

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