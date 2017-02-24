الحكومة تواجه الغلاء بمبادرات خفض أسعار اللحوم والدواجن 30% بالمجمعات الاستهلاكية

شيماء مصطفى

في ظل ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية، قامت الحكومة بقديم مبادرة خفض أسعار اللحوم والدواجن لتوفير السلع للمواطنين في مختلف المناطق بأسعار مناسبة، حيث بدأت الشركات التابعة للشركة القاضبة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة ضخ منتجات السلع واللحوم والدواجن بنسبة 30% لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير المنتجات لجميع المواطنين بالمحافظات، إضافة إلى استمرار توريد القصب والبنجر لإنتاج السكر المحلى وطرحه بالأسواق.

مبادرة خفض أسعار اللحوم والدواجن

قال جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة احدي شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انه يتم حاليا ضخ 3500 الف طن سكر يوميا بسعر 8 جنيهات للكيلو على بطاقات التموين و 10.5 جنيه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية و 400 كرتونه دواجن مجمدة بسعر 25 جنيها للكيلو و 15 جنيها لأجزاء الدواجن ” الأوراك”، و1200 طن زيت بسعر 12 جنيها للبطاقات و 16 جنيها بالمنافذ وكيلو اللحوم السوداني الطازجة ب 75 جنيها والبرازيلي ب48 جنيها، في محافظات الوجه البحري والعاصمة ومدن القناة وسيناء، وهى ” القاهرة والقليوبية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية ودمياط والإسكندرية ومطروح والبحية وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والاسماعلية والسويس، بالإضافة إلى ضخ الشركة المصرية لتجارة الجملة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم في محافظات القبلي، كما أن قوافل السيارات المحلمة بالدواجن لبيعها في الميادين الرئيسة حيث تم زيادة لكميات.

وزارة التموين والتجارة

واكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة معدلات توريد القصب من المزارعين إلى 3 مليون و900 ألف طن حتى الآن، وان المستهدف الحصول على 10 ملايين طن خلال الموسم الحالي لتوفير احتياجات البطاقات التمونية من السكر المحلى، بجانب توفير الوزارة السكر والاستيراد من الخارج لسد العجز الإنتاج ولتلبية احتياجات المواطنين.