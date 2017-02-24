نصاب يخدع 600 مواطن ويستولى منهم على 500 مليون جنية مقابل توظيفها في تجارة المواد البترولية

شيماء مصطفى

قررت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس “محمد ف” 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على اكثر من 500 مليون جنيه عن طريق النصب على قرابة 600 شخص بزعم توظيفها في التجارة المواد البترولية مقابل أرباح شهرية، والدخول في مشروعات عقارية تابعة للشركة، كما قررت ضبط وإحضار “عمر” ابن المتهم وشركه في كافة القضايا عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودة في مشروعات عقارية تابعة للشركة.

مواطن يستولى على 500 مليون جنية

كما قررت المواطنون تقدموا بعدد من المحاضر ضد كلا من المتهمين لقيامها بمزاولة نشاط توظيف الأموال واستيلائها على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وتبين أن المتهمين بالنصب على المواطنين، وجها الدعوة اليهم لتلقى الأموال منهم لاستثمارها في مجال تجارة المواد البترولية وتأجير المعدات البترولية مقابل أرباح شهرية كبيرة، وحررت اهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية، إلا انهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.

النيابة العامة

وقد كشفت النيابة العامة انه تم التحقيق مع 70 شخص من المواطنين المنصوب عليهم، وما زالت النيابة تستمع لأقوال باقي الضحايا، بعدما اقر الآخرين بتفاصيل توظيف أموالهم لدى المتهمين، وكيفية استلاء النصاب على أموالهم .

شبكةعيونالإخبارية

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