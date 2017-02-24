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“القوى العاملة” رفع مكافأة نهاية الخدمة إلى شهرين للوافدين بالسعودية

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“القوى العاملة” رفع مكافأة نهاية الخدمة إلى شهرين للوافدين بالسعودية “القوى العاملة” رفع مكافأة نهاية الخدمة إلى شهرين للوافدين بالسعودية

تعددت الاخبار التي انتشرت مؤخرا عن حال العمالة الوافدة الى المملكة العربية ،فمنها من تكلم عن زيادة سعر التأشيرات ومنها زيادة تكلفة الكفالة للمرافقين للوافد العامل في المملكة العربية السعودية وكل هذا في ظل ما كان يشهده الدولار من ارتفاع ملحوظ امام الجنيه المصري ،ولكن ما انتشر عن معاناة الوافد المصري في المملكة العربية السعودية لا يرتبط بشيء من الواقع .

 

فقد ما قد اصدرته المملكة مؤخرا من توطين العمالة ،والاكتفاء بتعيين المواطنين السعوديين في بعض الاعمال نتيجة لما باتت تعانيه المملكة مؤخرا من زيادة معدلات البطالة ،وهو ما جعل الخوف ينتاب بعض العمالة المصرية ،بأن يكون هذا احد اسباب انهاء خدماتهم في المملكة .

 

مفاجئة سارة للعمالة الوافدة الى السعودية ومنها المصريين

اعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ،من خلال قرير استلمه من مكتب التمثيل للعمالة التابع لوزارة القوى العاملة ،للقنصلية المصرية في جدة ،حيث اكد ان وزارة العمل في المملكة العربية السعودية اضافت تعديل للمكافأة المخصصة لنهاية الخدمة للوافدين ،وجعلتها شهرين بدلا من شهر مكافئة .

قال المستشار العمالي في جدة السيد عثمان رمضان ،ان الوزارة العمالية في السعودية اكدت انه من حق الوافد الذي يكمل عقد العمل لمدة المحددة فيه والخاصة بعقده ،ان يطالب بمكافئة لنهاية الخدمة ،ويتم حسابها بدل طبيعة عمل ،وايضا تحسب بدل اجازات ،حتى ان مر عاما واحدا على عقد العمل ،شرط ان يقترن تحديد الوقت في العقد ،وعن كل عام يقضيه الوافد يصرف له مكافئة شهرين بدل شهر واحد عن كل سنة ،واكد ضرورة الزام حق الدفع من صاحب العمل للعامل لديه من العمالة الوافدة .

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