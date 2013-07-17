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تعليم الأقصر تعلن أسماء أوائل الثانوية العامة

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تعليم الأقصر تعلن أسماء أوائل الثانوية العامة تعليم الأقصر تعلن أسماء أوائل الثانوية العامة

صرحت صفاء أبو الفضل وكيل مديرية التعليم بالاقصر أنه تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة بمحافظة الأقصر صباح اليوم الأربعاء وأوائل العام في الشعب الثلاث “علمي علوم- علمي – الأدبي”

ففي شعبة علمي علوم، حصلت سلوان إبراهيم سيد من مدينة الأقصربمدرسة “الثانوية بنات” على المركز الأول بمجموع 408؛ وفي المركز الثاني الطالبة زينب مصطفي سيد مركز البياضية، مدرسة الشهيد سيد زكريا بمجموع 407.5؛ والثاني مكرر ميرنا محمد محروس من مدينة الأقصر مدرسة “الأقصر الثانوية بنات” بمجموع 407.5؛ وفي المركز الرابع الطالب ديفيد عبد المسيح جرجس، مدرسة “الأقصرالثانوية بنين”، بمجموع 407 ؛ وفي المركز الخامس حمد عبد العظيم عبد الجليل من مركز إسنا بمدرسة “الإمام على بن أبي طالب المشتركه” 406.5.

وفي شعبة علمي رياضة، حصلت الطالبة مها عبد النبي حسين من مركز البياضية، مدرسة “الشهيد سيد زكريا” على المركز الأول بمجموع 402.5؛ وفي المركز الثاني أحمد عامر حسن من مدينة الاقصر، مدرسة “الأقصر الثانوية بنين” بمجموع 401.5؛ والثالث أندروا سعد كامل بمدينة الأقصر بمدرسة “الثانوية بنين”، لمجموع 401؛ والرابع يوحنا عزت شكري من مدينة الأقصر بمدرسة “الثانوية بنين” بمجموع 399.5؛ وفي المركز الخامس محمد عبد الستار أبازيد بمدينة الأقصر، مدرسة “الأقصر الثانوية بنين” بمجموع 399.

وفي شعبة الأدبي؛ حصل على المركز الأول غادة عبد الله محمد من مركز إسنا، بمدرسة “الإمام على بن أبي طالب المشتركة” بمجموع 395.5؛ والأول مكرر بانسيه صالح محمد من مدينة الأقصر، من مدرسة “الأقصر الثانوية بنات”، بمجموع 395.5؛ والأول مكرر كريستين انطون أيوب من مدينة الأقصر بمدرسة “الأقصر الثانوية بنات” حصلت على 390.5؛ وفي المركز الرابع آية هاشم رشيدي من مركز البياضية، مدرسة “الشهيد سيد زكريا” بمجموع 389 ؛ والخامس طه محمد حسنين من مركز إسنا من مدرسة “فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة” حصل على 386.

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