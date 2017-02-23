حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تتأرجح بين الحماسة والنشاط المفعم وبين فتور العزيمة والإحباط، حاول تذكر الماضي، فسوف تتيقن أن ما يبدو اليوم معقد جداً لن يكون له أهمية تماماً عن قريب



عاطفياً: يساعدك هذا اليوم في تقدير الأمور والصعوبات نسبياً، هذا ما يجعلك في وفاق مع ذاتك ومع الشريك وسيحقن جو المعارضة من حولك



صحياً: دع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وتلاحظ الفرق سريعاً



ابراج مكتوب

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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