حظك اليوم برج الدلو الجمعة 24/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تواجه تحديات وعراقيل صعبة، قد يوجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بوجوده في المكان ، وذلك سعياً للإخلال بتوازنك



عاطفياً: يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون للعوائق العابرة على مسار حياتك العاطفية في حال ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة



صحياً: ايجاد الوقت اللازم للقيام بتمارين رياضية، سيكون عاملاً مؤثراً من اجل صحة أفضل

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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