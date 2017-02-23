حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: قد يشعل هذا اليوم حرباً أو نزاعاً أو يتسبّب بمشاكل عامة تطالك في مجال عملك وتدفع أرباب العمل إلى اتخاذ قرار مزعج بحقك



عاطفياً: حذار العناد وتجنّب الميل الى الهدم، قد تقاوم تغييراً لا بدّ منه وتخشى على استقرارك العاطفي



صحياً: تبذل طاقة كبيرة في العمل وفي المنزل، فتصاب بالإرهاق وتشعر بألم شديد

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

شبكةعيونالإخبارية

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