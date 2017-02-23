حظك اليوم برج العذراء الجمعة 24/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تقوم بالكثير من الإنجازات وتكتشف شخصية باهرة داخلك لم تكن تعرفها أبدًا وتزداد ثقتك بنفسك كثيرًا اليوم



عاطفياً: أنت في مزاج رومانسي اليوم ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى رد فعل إيجابي من شريك حياتك الذي يتميز بالمرونة



صحياً: كن حذرًا من كل ما تأكله لأن من المتوقع أن تواجه مشكلة في المعدة أو في الجهاز الهضمي بشكل عام

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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