حظك اليوم برج السرطان الجمعة 24/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تستريح من الضغوط وتبدو راضياً عمّا يحصل، فكن متفائلاً بالأفضل واسعَ لتعزيز العلاقات في محيطك المهني



عاطفياً: تعيش ظروفاً جميلة وداعمة من الشريك ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية، وتكون مرتاحاً نفسياً وعاطفياً



صحياً: الظروف ملائمة للانفتاح على محيطك وللترفيه عن نفسك، فأنت تتمتع بشخصية جذابة

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

شبكةعيونالإخبارية

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