حظك اليوم برج الحمل الجمعة 24/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً : الوقت مناسب لخلق قاعدة مع الزملاء، وبذلك تنتهي فترة الإحباط التى مررت بها كثيرًا، كما أنك سوف تميل للإنفاق بشكل جنوني على نفسك وكذلك الأهل والأصدقاء



عاطفياً: من الضروري تقييم العلاقة الخاصة بك ووضع بعض الحدود الصحية مع شريك الحياة، فأنت تدرك أنك تعطى أكثر مما تستطيع



صحياً : من الممكن أن تتوجه إلى لإجراء فحص كامل لدى أخصائي عصبي، ورغم ذلك الأدوية ليست فعالة فالتأمل يخفف عنك كثيرًا



ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

شبكةعيونالإخبارية

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