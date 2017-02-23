منصات تداول فايننسيكا

التداول، هو مفهوم شائع و معروف منذ القدم و معناه هو تبادل السلع و او حتى العملات ، و قد أضيف لكلمة "التداول" كلمة "الانترنت" لتشكل ما يسمى بالتداول عبر الانترنت او شركات الفوركس.

التداول عبر الانترنت ببساطة هو شراء و بيع السلع و العملات المختلفة و لكن عبر الانترنت بدون الحاجة الى التنقل من مكانك فهو متاح فى كل وقت للقيام به اونلين ، و قد اثبت هذا النوع من الاستثمار نجاح لا بأس به للعديد من الأشخاص الذين استطعوا تحقيق ارباح حقيقة من خلال تداولهم فى العملات و السلع المختلفة.

حقيقية شركات التداول

التداول عبر الانترنت مثلة مثل اى تجارة كل من الربح و الخسارة واردة فيه فانت لا تستطيع ان تكون واثق تمام الثقة بتحقيق الربح و كذلك هو ليس ضربة حظ تخسر فيها بدون وجود اسباب لذلك. بالأضافة انه يجب عليك عمل دراسة جدوى حول العملة او السلعة التى تريد ان تقوم بالتداول فيها ، و عمل التحاليل اللازمة و اخذ آراء الخبراء و المتخصيين ؛ فكل هذا يعزز فرص نجاح تداولك و استثمارك بشكل عام. من لم يقوموا بتطبيق عوامل النجاح هم من يدعون ان شركات الفوركس هى شركات نصب و احتيال و انهم لم يستفيدوا منها اى شىء.

شركة Financika

شركة فايننسيكا تصنف كواحدة من أحسن شركات الفوركس المنتشرة على الانترنت ، حيث ان مصداقية شركة Financika عالية جداً فى وسط المتداوليين نظراً لما تقدمة من مجموعة خدمات رائعة تساعد جميع المتداوليين الجدد و القدامى على مزاوله نشاطهم بشكل فعال أكثر و يحقق لهم ارباح كبيرة ، فموقع فايننسيكا يوفر مجموعة كبيرة من الخدمات و منها منصات التداول و ساعات التداول.

منصات التداول

يقدم موقع Financika عدة أشكال مميزه للتداول لعملائة من خلال عدة منصات للتداول يستطيع العميل اختيار الطريقة الانسب اليه منهم.

منصة بروفيت Profit : تتسم تلك المنصة بالكفاءه و السرعة و يمكن من خلالها اصدار الأوامر و انجازها بسهولة لذل فهى مناسبة تماماً للمبتدئين فهى تلبى كل احتياجاتهم من أنظمة و ادوات للتخطيط فى منتهى الأحترافية و لكن يسهل استخدامها و تلك الأدوات هى:

الأخبار و التحليلات المالية المحدثة يومياً . الدعم المباشر المتاح دائماً . سهولة الوصول الى كشف الحساب بكافة تفاصيلة . الدروس التعليمية من خلال الفيديو .

منصة ويب بروفيت WebProfit : ما يميز تلك المنصة ان المتداولين يستطيعون اجراء عمليات التداول المختلفة عبر الانترنت و الاستقادة من مختلف الأدوات المالية دون الحاجة الى تنزيل المنصة ، كا تتميز بأنها منصة مناسبة لكل من المبتدئين و المحترفيين. و من أهم الأدوات لتلك المنصة:

التداول بنقرة واحدة دون الحاجة لتحميل المنصة . وجود العديد من المخططات المتقدمة . الدعم المباشر المتاح دائما .

منصة الجوال Mobile : تعتبر تلك المنصة هى الأكثر ابتكاراً و الأكثر مواكبة للتكنولوجيا ، فمن خلال التطبيق الذى يمكن تحميلة بسهولة من apple store أو play store ادارة الحساب بشكل كامل و ممارسة كافة انواع التداول ، فهذا التطبيق يوفر العديد من الأدوات الهامة فى سوق الفوركس و هى:

سهولة الوصول لكافة تفاصيل الحساب الخاص بك . تنفيذ عمليات التداول المختلفة بمنتهى السهولة . امكانية الوصول الى عروض الاسعار بشكل سريع و سهل . ارسال الأخبار المالية الى هاتفك المحمول .



بعد الأطلاع على منصات التداول المختلفة ، كل ما عليك هو أختيار المنصبة التى تناسبك فى رحتلك كمتداول ناجح.

شبكةعيونالإخبارية

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