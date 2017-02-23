منصات تداول فايننسيكا

التداول، هو مفهوم شائع و معروف منذ القدم و معناه هو تبادل السلع و او حتى العملات ، و قد أضيف لكلمة "التداول" كلمة "الانترنت" لتشكل ما يسمى بالتداول عبر الانترنت او شركات الفوركس.
التداول عبر الانترنت ببساطة هو شراء و بيع السلع و العملات المختلفة و لكن عبر الانترنت بدون الحاجة الى التنقل من مكانك فهو متاح فى كل وقت للقيام به اونلين ، و قد اثبت هذا النوع من الاستثمار نجاح لا بأس به للعديد من الأشخاص الذين استطعوا تحقيق ارباح حقيقة من خلال تداولهم فى العملات و السلع المختلفة.
حقيقية شركات التداول
التداول عبر الانترنت مثلة مثل اى تجارة كل من الربح و الخسارة واردة فيه فانت لا تستطيع ان تكون واثق تمام الثقة بتحقيق الربح و كذلك هو ليس ضربة حظ تخسر فيها بدون وجود اسباب لذلك. بالأضافة انه يجب عليك عمل دراسة جدوى حول العملة او السلعة التى تريد ان تقوم بالتداول فيها ، و عمل التحاليل اللازمة و اخذ آراء الخبراء و المتخصيين ؛ فكل هذا يعزز فرص نجاح تداولك و استثمارك بشكل عام. من لم يقوموا بتطبيق عوامل النجاح هم من يدعون ان شركات الفوركس هى شركات نصب و احتيال و انهم لم يستفيدوا منها اى شىء.
شركة فايننسيكا تصنف كواحدة من أحسن شركات الفوركس المنتشرة على الانترنت ، حيث ان مصداقية شركة Financika عالية جداً فى وسط المتداوليين نظراً لما تقدمة من مجموعة خدمات رائعة تساعد جميع المتداوليين الجدد و القدامى على مزاوله نشاطهم بشكل فعال أكثر و يحقق لهم ارباح كبيرة ، فموقع فايننسيكا يوفر مجموعة كبيرة من الخدمات و منها منصات التداول و ساعات التداول.
منصات التداول
يقدم موقع Financika عدة أشكال مميزه للتداول لعملائة من خلال عدة منصات للتداول يستطيع العميل اختيار الطريقة الانسب اليه منهم.
- منصة بروفيت Profit : تتسم تلك المنصة بالكفاءه و السرعة و يمكن من خلالها اصدار الأوامر و انجازها بسهولة لذل فهى مناسبة تماماً للمبتدئين فهى تلبى كل احتياجاتهم من أنظمة و ادوات للتخطيط فى منتهى الأحترافية و لكن يسهل استخدامها و تلك الأدوات هى:
- الأخبار و التحليلات المالية المحدثة يومياً.
- الدعم المباشر المتاح دائماً.
- سهولة الوصول الى كشف الحساب بكافة تفاصيلة.
- الدروس التعليمية من خلال الفيديو.
- منصة ويب بروفيت WebProfit : ما يميز تلك المنصة ان المتداولين يستطيعون اجراء عمليات التداول المختلفة عبر الانترنت و الاستقادة من مختلف الأدوات المالية دون الحاجة الى تنزيل المنصة ، كا تتميز بأنها منصة مناسبة لكل من المبتدئين و المحترفيين. و من أهم الأدوات لتلك المنصة:
- التداول بنقرة واحدة دون الحاجة لتحميل المنصة.
- وجود العديد من المخططات المتقدمة.
- الدعم المباشر المتاح دائما.
- منصة الجوال Mobile: تعتبر تلك المنصة هى الأكثر ابتكاراً و الأكثر مواكبة للتكنولوجيا ، فمن خلال التطبيق الذى يمكن تحميلة بسهولة من apple store أو play store ادارة الحساب بشكل كامل و ممارسة كافة انواع التداول ، فهذا التطبيق يوفر العديد من الأدوات الهامة فى سوق الفوركس و هى:
- سهولة الوصول لكافة تفاصيل الحساب الخاص بك.
- تنفيذ عمليات التداول المختلفة بمنتهى السهولة.
- امكانية الوصول الى عروض الاسعار بشكل سريع و سهل.
- ارسال الأخبار المالية الى هاتفك المحمول.
بعد الأطلاع على منصات التداول المختلفة ، كل ما عليك هو أختيار المنصبة التى تناسبك فى رحتلك كمتداول ناجح.إعلان - Ads إعلان - Ads