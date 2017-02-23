اخسر 3 كيلو من الدهون و الشحوم و انت في سابع نوم دون رجيم و تعب نقدم لكم احدث و انجح طريقة لخسارة و اذابة الشحوم اثناء النوم .هي طريقه مثبتة علميا و ناجحة جدا و اصبحت من اكثر صيحات الدايت العالمية الناجحة .
اذابة الدهون قبل النوم
الوصفة سهلة جدا في تحضيرها لكن يجب الالتزام الحرفي بموعد تطبيقها
المكونات
علبة زبادي طبيعي + قطرات ليمون + ملعقة بذر الكتان
التحضير
نمزج المكونات وتؤكل قبل النوم
تعليمات هامة
وجبة العشاء يجب ان تكون قبل 7 مساء
خلطة الزبادي تؤكل قبل 11 ليلا
النوم قبل منتصف الليل
كيف تخسر الوزن
اثبتت الدراسات ان هذه الطريقه تفقدك من 50 غرام الى 80 غرام من الدهون و انت نائم اذا فخلال 40 يوم و دون اي موجود ستفقد 3 كيلو من الشحوم الصافية طبعا مع اعتماد التعليمات السابقةإعلان - Ads إعلان - Ads