اخسر 3 كيلو من الدهون و الشحوم و انت في سابع نوم دون رجيم و تعب

شيماء مصطفى

اخسر 3 كيلو من الدهون و الشحوم و انت في سابع نوم دون رجيم و تعب نقدم لكم احدث و انجح طريقة لخسارة و اذابة الشحوم اثناء النوم .هي طريقه مثبتة علميا و ناجحة جدا و اصبحت من اكثر صيحات الدايت العالمية الناجحة .

اذابة الدهون قبل النوم

الوصفة سهلة جدا في تحضيرها لكن يجب الالتزام الحرفي بموعد تطبيقها

المكونات

علبة زبادي طبيعي + قطرات ليمون + ملعقة بذر الكتان

التحضير

نمزج المكونات وتؤكل قبل النوم

تعليمات هامة

وجبة العشاء يجب ان تكون قبل 7 مساء

خلطة الزبادي تؤكل قبل 11 ليلا

النوم قبل منتصف الليل

كيف تخسر الوزن

اثبتت الدراسات ان هذه الطريقه تفقدك من 50 غرام الى 80 غرام من الدهون و انت نائم اذا فخلال 40 يوم و دون اي موجود ستفقد 3 كيلو من الشحوم الصافية طبعا مع اعتماد التعليمات السابقة

شبكةعيونالإخبارية

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