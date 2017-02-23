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اخسر 3 كيلو من الدهون و الشحوم و انت في سابع نوم دون رجيم و تعب

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اخسر 3 كيلو من الدهون و الشحوم و انت في سابع نوم دون رجيم و تعب اخسر 3 كيلو من الدهون و الشحوم و انت في سابع نوم دون رجيم و تعب

اخسر 3 كيلو من و الشحوم و انت في سابع نوم دون و تعب  نقدم لكم احدث و انجح طريقة لخسارة و اذابة الشحوم اثناء النوم .هي طريقه مثبتة علميا و ناجحة جدا و اصبحت من اكثر صيحات الدايت العالمية الناجحة  .

 

اذابة الدهون قبل النوم

الوصفة سهلة جدا في تحضيرها لكن يجب الالتزام الحرفي بموعد تطبيقها

 

المكونات

علبة زبادي طبيعي + قطرات ليمون + ملعقة بذر الكتان

التحضير

نمزج المكونات وتؤكل قبل النوم

تعليمات هامة

وجبة العشاء يجب ان تكون قبل 7 مساء

خلطة الزبادي تؤكل قبل 11 ليلا

النوم قبل منتصف الليل

 

كيف تخسر الوزن

اثبتت الدراسات ان هذه الطريقه تفقدك من 50 غرام الى 80 غرام من الدهون و انت نائم اذا فخلال 40 يوم  و  دون اي موجود ستفقد 3 كيلو من الشحوم الصافية  طبعا مع اعتماد التعليمات السابقة

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معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

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