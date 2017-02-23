هل يجوز أداء الصلوات الفوائت في فترة التهجد (قبل صلاة الفجر)؟

شيماء مصطفى

يجيب الشيخ على فخر الدين - مدير إدارة الحساب الشرعى بدار الإفتاء المصرية:

وكانت الإجابة على سؤال وارد من أحد مشاهدى برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس" كان نصه: ان المتصلة كانت لا تصلى وهى صغير فهل يجوز تعويض الفوائت من الصلاة (الأوقات الخمسة) فى الفترة بين العشاء والفجر (وهى فترة صلاة التهجد)؟

فكانت إجابة الدكتور على لها : على السألة التعويض بالطريقة الأيسر لها سواء مع كل وقت تصلى وقت مثله أو ان تصلى الصلوات الخمس فى فترة التهجد.

ولمعرفتة المزيد من التفاصيل عن هذا الأمر شاهد الفيديو التالى..

شبكةعيونالإخبارية

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