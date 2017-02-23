رائحة السمك تلاحقها فى كل مكان..تعرف على قصتها

شيماء مصطفى

"رائحة القدم السيئة" أو "رائحة التعرق السيئة" عرضان جسديان يلازمان الكثيرين حول العالم، وعادة ما تسبب هذه الروائح الحرج لصاحبها ويعكف على معالجتها والتخلص منها.

ولكن ماذا عن "متلازمة رائحة السمك"؟

في المملكة المتحدة تعاني امرأة تدعى كيلي فيدو تبلغ من العمر (36 عاما) من متلازمة رائحة السمك، والتى تجعل رائحة تعرقها مثل رائحة السمك "زفرة" طوال الوقت.

وعلى الرغم من نظافتها الشخصية ومحاولتها أن تتعطر دائمًا بأقوى العطور إلا أنها لم تنجح في التخلص من رائحتها، وقالت كيلي في حديث مع صحيفة "ديلى ميل" أن ما تعانيه "مرض وراثى نادر، وعلى الرغم من استحمامها أكثر من 4 مرات يومياً واستخدام عبوات كاملة من مزيلات رائحة التعرق ولكن بدون فائدة.

وأكدت كيلى أن أزمتها تلك تجعلها نوعًا ما "منبوذة مجتماعيًا"، مشيرة أن ندرة المرض يجعل الناس غير مصدقين لوجود مثل هذه الحالة من الأساس، حيث أن نحو 3000 إلى 6000 شخص فقط حول العالم يعانون متلازمة "رائحة السمك".

وعن علاقتها الشخصية بزوجها، قالت كيلى إنها مرتبطة بزوجها من 16 عامًا، وفي بداية تعارفهما كانت تقلق كثيرا من فقده بسبب مرضها، إلا أنه يدعمها على الرغم من "صعوبة تقبله للرائحة فى بعض الأحيان".

وعن عملها أشارت إلى الصعوبات الكبيرة التي واجهتها فى بادئ الأمر خاصة أنها تعمل فى أحد المستشفيات، وقد عانت من الشكاوى المتكررة منها ولكن بعد الإفصاح عن مرضها، تفهم طاقم العمل الحالة وبدأوا فى دعمها وإسناد "النوبات الليلية" لها لتفادى الاحتكاكات الكثيرة بالمرضى.

من جانبهم أكد عدد من الأطباء أن هذا المرض يحدث بسبب عدم قدرة الجسم على تفكيك مركب معين يُدعى الكولين والمسؤول عن رائحة التعرق والنفس والبول، ولا يوجد أسباب واضحة لهذا المرض حتى الآن.

شبكةعيونالإخبارية

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