أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

بالصور.. فتاة حاولت صبغ حواجبها فتحولت لضفدع

Google+ Print
بالصور.. فتاة حاولت صبغ حواجبها فتحولت لضفدع بالصور.. فتاة حاولت صبغ حواجبها فتحولت لضفدع

حاولت طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا تغميق حواجبها باستخدام صبغة لكنها كادت تصيبها بالعمى.
 
لم تجر "تيلا دوري" اختبارًا على بشرتها قبل تلوين حواجبها، وتركت الصبغة على الحواجب لمدة 10 دقائق، ثم غسلتها لتتفقد النتيجة، في البداية، نالت التجربة استحسان تيلا، لكنها بدأت تلاحظ وجود حكة طفيفة وحروق في حاجبيها بعد 30 دقيقة.
 
وقالت تيلا، إنها اكتشفت أن لديها حساسية شديدة للمواد الكيماوية المستخدمة في الصبغة، وتسببت في تورم عينيها وإحمرار وجهها، ما جعلها تجد صعوبة عند فتح عينيها، حيث وصفتها والدتها بأنها تشبه الضفدع.
 
وتابعت تيلا، أن الأمور ازدادت سوءًا في الأيام اللاحقة، حيث أصيبت ببثور مؤلمة في حاجبيها وبدأت رموشها في التساقط، ما أصابها بحالة صدمة والخوف من فقدان بصرها.
 
بدأت تيلا تستخدم موقع فيس بوك حاليًا لتحذير الناس من العواقب المحتملة لاستخدام صبغة الشعر دون قراءة التعليمات أو إجراء الاختبارات اللازمة قبل الاستخدام، وترى أنها ارتكبت خطًأ وتحاول حماية الآخرين من الوقوع فيه.
بالصور.. فتاة حاولت صبغ حواجبها فتحولت لضفدع
 
بالصور.. فتاة حاولت صبغ حواجبها فتحولت لضفدع
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع