بالصور.. فتاة حاولت صبغ حواجبها فتحولت لضفدع

حاولت طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا تغميق حواجبها باستخدام صبغة لكنها كادت تصيبها بالعمى.

لم تجر "تيلا دوري" اختبارًا على بشرتها قبل تلوين حواجبها، وتركت الصبغة على الحواجب لمدة 10 دقائق، ثم غسلتها لتتفقد النتيجة، في البداية، نالت التجربة استحسان تيلا، لكنها بدأت تلاحظ وجود حكة طفيفة وحروق في حاجبيها بعد 30 دقيقة.

وقالت تيلا، إنها اكتشفت أن لديها حساسية شديدة للمواد الكيماوية المستخدمة في الصبغة، وتسببت في تورم عينيها وإحمرار وجهها، ما جعلها تجد صعوبة عند فتح عينيها، حيث وصفتها والدتها بأنها تشبه الضفدع.

وتابعت تيلا، أن الأمور ازدادت سوءًا في الأيام اللاحقة، حيث أصيبت ببثور مؤلمة في حاجبيها وبدأت رموشها في التساقط، ما أصابها بحالة صدمة والخوف من فقدان بصرها.

بدأت تيلا تستخدم موقع فيس بوك حاليًا لتحذير الناس من العواقب المحتملة لاستخدام صبغة الشعر دون قراءة التعليمات أو إجراء الاختبارات اللازمة قبل الاستخدام، وترى أنها ارتكبت خطًأ وتحاول حماية الآخرين من الوقوع فيه.