أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالصور.. قصة مؤثرة لطالبة انتحرت بعد تعرضها للاعتداء الجنسي على يد زملائها

Google+ Print
بالصور.. قصة مؤثرة لطالبة انتحرت بعد تعرضها للاعتداء الجنسي على يد زملائها بالصور.. قصة مؤثرة لطالبة انتحرت بعد تعرضها للاعتداء الجنسي على يد زملائها
نشرت صحيفة «انترناشيونال بيزنس تايمز»، قصة مؤثرة لطالبة في مرحلة المراهقة قررت الانتحار بسبب تعرضها للاعتداء الجنسي من بعض زملائها.
 
وكشفت الصحفية أن الفتاة «كاسيدي تريفان» البالغة من العمر 15 عامًا، قررت التخلص من حياتها من خلال الانتحار، بعد مرورها بأزمة نفسية حادة بسبب تعرضها للاعتداء الجنسي.
 
وتركت الفتاة رسالة لوالدتها تشرح لها فيها ما حدث، أكدت أنها تعرض للاعتداء الجنسيي على يد طلاب ممن يرتادون المدرسة نفسها في العام الماضي، وعندما حاولت تقديم بلاغ للشرطة واجهت تهديدات بالانتقام منها وتشويهها إذا شهدت ضد هؤلاء الطلاب.
 
وأكدت في رسالتها، أنها على الرغم من كل تلك التهديدات، فقد تقدمت ببلاغ إلى الشرطة، وبعد اجتماعت مع الشرطة لأكثر من 20 مرة، أسقطت القضية؛ لعدم كفاية الأدلة، لافتة إلى أنها ظلت لعام كامل تعاني من حالة نفسية سيئة، حتى قررت الانتحار والتخلص من حياتها.
 
وأوصت «كاسيدي»، والدتها بنشر هذه الرسالة في وسائل الإعلام؛ لتكون تحذير لزميلاتها، وجميع الفتيات في العالم، حتى لا يحدث معهن مثلما حدث معها.
 
وعثرت الوالدة على الرسالة بالقرب من حاسوب ابنتها، فنشرتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأرسلتها لجميع وسائل الإعلام تحت اسم «البلطجة قتلت طفلتي»، طالبت خلالها بمحاكمة الطلاب المتورطين في القضية.
 
ولاقت الرسالة رد فعل واسع ليس فقط بين زملاء «كاسيدي»، ولكن في العديد من البلدان، بعد أن اتضح أن هذه قصة الكثير من الفتيات التي لايستطيعن الحصول على حقهن في الإعتداء عليهن.
بالصور.. قصة مؤثرة لطالبة انتحرت بعد تعرضها للاعتداء الجنسي على يد زملائها
 
بالصور.. قصة مؤثرة لطالبة انتحرت بعد تعرضها للاعتداء الجنسي على يد زملائها
 
بالصور.. قصة مؤثرة لطالبة انتحرت بعد تعرضها للاعتداء الجنسي على يد زملائها
 
بالصور.. قصة مؤثرة لطالبة انتحرت بعد تعرضها للاعتداء الجنسي على يد زملائها
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

حول العالم فى 24 ساعة

حول العالم فى 24 ساعة