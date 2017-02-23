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دراسات طبية: مفاجأة عن البسلة ويجب ألا نتناولها

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دراسات طبية: مفاجأة عن البسلة ويجب ألا نتناولها دراسات طبية: مفاجأة عن البسلة ويجب ألا نتناولها

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية، والتى تعد من أعرق وأفضل الجامعات فى العالم، عن مفاجأة كبيرة للغاية، حيث أشارت إلى أن البسلة من الخضراوات التى تتسبب فى زيادة الوزن ويجب أن نمتنع عن تناولها، وهو ما قد يمثل صدمة للملايين من عاشقى هذه الأكلة رائعة المذاق. 
 
وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد إجراء التجارب على أكثر من 130 ألف أمريكى، رجال ونساء، واستمرت الدراسة لمدة 24 عامًا، قام الأشخاص الخاضعون للتجارب بالإجابة على الكثير من الأسئلة حول 131 طعامًا مختلفًا. وكشفت النتائج أن الذرة الحلوة والبسلة الخضراء من أكثر الأطعمة التى تتسبب فى زيادة الوزن ورفع فرص الإصابة بالسمنة، والأمر نفسه بالنسبة للبطاطس، والتى تحتوى على تركيزات عالية من النشا. 
 
وأوصى الباحثون بالإكثار من تناول بعض الأطعمة نظرًا لدورها فى التخلص من الوزن الزائد، ومن أبرزها: التوت الأزرق والقرنبيط والكمثرى والتفاح والفول الأخضر والفراولة والفلفل والبروكلى والسبانخ والخس والجريب فروت والجزر، لافتين أن هذه الأطعمة كلها تساهم فى حرق والتخلص من الوزن الزائد. 
 
وبدلاً من تناول البطاطس، يمكنك الاعتماد على الأرز البنى أو الخبز المحضر من الحبوب الكاملة، حسبما يؤكد الباحثون. ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "PLOS Medicine"

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