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إحالة عامل وزوجته كونا شبكة لتبادل الزوجات بالأزبكية للمحاكمة العاجلة

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إحالة عامل وزوجته كونا شبكة لتبادل الزوجات بالأزبكية للمحاكمة العاجلة إحالة عامل وزوجته كونا شبكة لتبادل الزوجات بالأزبكية للمحاكمة العاجلة

أحالت نيابة الأزبكية، اليوم الخميس، عامل وزوجته للمحاكمة العاجلة، فى اتهامهما بتأسيس لتبادل الزوجات، والترويج لها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

كانت تحريات العقيد إبراهيم الطويل رئيس قسم التحريات بإدارة مباحث الآداب بالقاهرة، والمقدم طاهر إخلاص المفتش بالإدارة، توصلت إلى أن العامل “محمد .ش” 32 سنة وزوجته “فاطمة.م”، أنشئا صفحة على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وروجا من خلالها لفكرة تبادل الزوجات، ونشرا مقاطع جنسية لهما فى شقتهما، وروجاها فى مواقع إباحية.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية شقة المتهمين بالأزبكية وألقت القبض عليهما، وبإحالتهما إلى النيابة اعترفا بتأسيس شبكة لتبادل الزوجات، وأنهما تعرفا على العديد من راغبى هذه المتعة، حيث تبادلوا الزوجات، فأمرت النيابة بحبسهما.

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