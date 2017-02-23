الكفيل والخادمة.. مقطع فيديو صادم يشعل نشطاء السعودية

شيماء مصطفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطعًا مصورًا لخادمة، أثناء رقودها بأحد المستشفيات، ويظهر عليها آثار ضرب مبرح، وتشوهات بالوجه.

وأشارت الخادمة في المقطع المصور، إلى أن كفيلها هو من تعدى عليها، حيث ذكرت نصا كلمة «بابا»، وهي الكلمة التي يستخدمها الوافدون الأجانب، في الإشارة لكفلائهم، حسبما أفادت صحيفة «عاجل» السعودية

وفور تداول الفيديو، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، تعهده بالتوصل إلى المعتدي على الخادمة المنزلية، مؤكدًا متابعة وزارته هذه الحالة، مع الجهات الأمنية المختصة؛ لاتخاذ الإجراء اللازم.

بعد ذلك، أعلنت شرطة نجران القبض على كفيل العاملة المنزلية، المُعَنَّفة بالمنطقة، وإحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.

شبكةعيونالإخبارية

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