خادمة مسيحية تخدع أسرة سعودية 14 سنة وتعيش بينهم على أنها مسلمة

شيماء مصطفى

في واقعة غريبة بنوعها تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن خادمة تعيش داخل منزل أسرة سعودية فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية منذ أكثر من 14 عاماً كاملة حيث تمكن خادمة سريلانكية من أصول هندية من العمل لدى الأسرة السعودية على أساس إنها مسلمة على الرغم من إنها تدين بالدين المسيحى..فأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بأكمله وطرحت العديد والعديد من الأسئلة هل لم يكتشف أفراد الأسرة هذا لمدة 14 عام؟؟

فبعد علم الأسرة بكون الخدامة التى تقيم عندهم انها خدعتهم على إنها مسلمة فقاموا بطردها وتسليمها للسلطات التى القت القبض عليها وتسليمها للسفارة التابعة لها وطردت دون أن تأخذ أية مستحقات مالية عن تلك الفترة التي قضتها فى خدمة الأسرة السعودية جزاءاً لخداعهم طول هذه الفترة وقاموا بإبلاغ السلطات المختصة والسفارة بما توصلوا إليه حتى تتدخل السفارة السريلانكية من التوصل إلى حل للحصول على مستحقات الخادمة طوال فترة خدمتها للأسرة السعودية، وعليه تمكنت السفارة من الحصول على 45,000 ريال من كفيلها الخادمة السعودي، إلا أن هذا الدور المهم الذي لعبته السفارة السريلانكية في المملكة لمساعدة الخادمة على استرداد حقوقها انتهى بتوجيه اتهامات للخادمة بالغش والتزوير وفقاً لموقع عاجل.

رد القنصلية على حقيقة ديانة الخادمة التي خدعت الأسرة السعودية :-

أعلن القنصل السيريلانكي إن القنصلية عقب انتهاءئها من عمل التحريات اللازمة حول سيلاموثو تبين لها أن هذه السيدة تمكنت من دخول المملكة بمساعدة عميل سريلانكي تخصص في تهريب العمالة غير المرخصة إلى المملكة. وقال القنصل إن الخادمة اعترفت خلال التحقيقات التي أجرتها معها القنصلية أنها مواطنة هندية من منطقة “تاميل نادو” وانتقلت للعيش في سريلانكا عام 2003.

حيث جاء في اعترافات الخادمة أنها تلقت تدريبات من قبل إحدى شركات توظيف العمالة السريلانكية في الخارج على كيفية التصرف كسيدة مسلمة، وبعد ذلك قامت تلك الشركة بتقديم أوراق مزورة باسم سيلاموثو لوزارة الهجرة السريلانكية التي قامت بمقتضى تلك الأوراق بإصدار جواز سفر سريلانكي للخادمة الهندية.

وقال القنصل السريلانكي إن القنصلية قامت بمساعدة سيلاموثو على الحصول على مستحقاتها المالية من كفيلها السعودي كما أنها أنهت جميع الإجراءات المطلوبة لضمان عودة سيلاموثو لسريلانكا خلال الأيام المقبلة إلا أنه أوضح- كذلك- أن السلطات السريلانكية ستقوم بإلقاء القبض على سيلاموثو فور عودتها لسريلانكا لاستكمال التحقيق معها ولمعرفة المتهمين الذين ساعدوها على تزوير وأوراقها والحصول على جواز سفر سريلانكي للعمل به داخل المملكة .