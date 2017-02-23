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الفنانة حلا شيحة ارتدت النقاب وتعمل «داعية إسلامية»

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الفنانة حلا شيحة ارتدت النقاب وتعمل «داعية إسلامية» الفنانة حلا شيحة ارتدت النقاب وتعمل «داعية إسلامية»

ظهرت الفنانة حلا ذو الفقار ، المشهورة بـ “هلا شيحة” فى مطلع الألفينات على الشاشة المصرية لتنال شهرة واسعة جعلته تشارك أكبر الفنانين فى البطولة فى بعض الأفلام ، وعلى رأسهم الفنان الكبير عادل إمام ، شهرة ضاغية فى الوسط الفنى وثروة كبيرة جداً ، وفجأة بدون مقدمات قررت هذه الفنانة الشابة إعتزال الفن فما هو السبب ؟؟ وهذا ما سنكشفه خلال هذا التقرير عن الفنانة المعتزلة.

 

الفنانة حلال شيحة مثال لكل واحدة تريد العودة إلى الله بإنه لانه يكون هناك عائق للعودة والتوبة والتقرب من الله عز وجل ، حدثت للفنانة الشابة الكثير من التقلابات الغريبة حيث كانت فتاة متبرجة ثم لبست الحجاب ثم النقاب واعتزال الفن والزواج من شاب أجنبى ذو لحية خفيفة من دولة كندا حديث العهد بالدين الإسلامي وثم تعمل داعية إسلامية ، هذا هو ملخص حياته فى سطور ولكن سنقوم بتوضيح كل فترة على حد حسب تصريحات الفنانة المعتزل حلا شيحة.

 

أكدت الفنانة حلا شيحة على أنه كانت تملك كل ما تتمنى إى فتاة فى مثل هذا العمر حيث قالت :” أنا كنت مشهورة جداً ومعايا فلوس أقدر أسافر إلى إى مكان فى إى وقت ، ولكن انا مش كنت سعيدة ودائماً كنت حزينة دايماً حاسة بغربة فى الوسط الفنى”.

وكان هناك رؤية ترأها الفنانة حلا شيحة فى المنام بعد بكاءه المستمر كل يوم والسبب لا تعرفه ، وقامت بالكشف عن الرؤية قائلة :” في أرض المحشر يوم القيامة، وكنت واقفة في طابور طويل عشان نتحاسب.. نزل ملك يحاسبنا وأنا كنت واقفة سعيدة في آخر الصف لأني عارفة إني هدخل الجنة عشان طيبة زي ما بابا دايمًا كان بيقولي.. وصل الملك لعندي ونده عليا باسمي يا فلانة يا بنت فلان.. مش أنتي الفنانة المشهورة اللي الناس بتحبها؟”. وفي صوت متهدج استطردت حديثها: “الملك بدأ يسحبني ناحية بحر لون الميا فيه غريب ومش صافي”، وهنا استيقظت “حلا” فزعًا من نومها وهي تسأل نفسها: “هو أنا هعيش كده لحد امتى؟ هل ربنا خلقني عشان أكون تعيسة كده في حياتي؟”.

ولكن الأمر لم يتوقف عند هذه اللحظة حيث ظلت حلا شيحة تعانى من عدم النوم حتى نامت ورأت فى المنام أنها تقرأ سورة ” يس” وثم استيقظت وقرات سورة يس وصلت العشاء لأول مرة فى حياته ومن ثم قررت إعتزال الفن ولكن ما هى إلا أيام حتى عادت إلى الفن وخلعت الحجاب مرة أخرى .

وفى هذه الفترة بدأت فى تعلم العلم الشرعي وثم قررت الإعتزال وثم قررت إرتداء الحجاب وبعد عمرة قررت إرتداء النقاب ومن ثم تزوج من شاب كندي حديث الإسلام والان أصبحت داعية إسلامية ، ويمكنك معرفة القصة كاملة خلال هذا الفيديو.

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