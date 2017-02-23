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فتاه تشوه وجه صديقتها حتى لا تقبل كمضيفة طيران

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فتاه تشوه وجه صديقتها حتى لا تقبل كمضيفة طيران فتاه تشوه وجه صديقتها حتى لا تقبل كمضيفة طيران

العمل كمضيف للطيران هو يعتبر واحد من الوظائف التي يتمناها الكثير من الناس ان يعمل بها , و خاصة انه يسافر كثيراً و يقابل الكثير من الناس , لذلك يرى الكثير من الناس ان العمل كمضيف للطيران شئ رائع , لذلك تضع شركات الطيران شروط شبه مستحيلة و صعبة , كمقاييس الجمال و الرشاقة و اللباقة و الكثير من الشروط التي قد تعقد الامور في القبول و يسعى الكثير ان ينول هذه التجربة و الوظيفة , و يتنافس الكثير من الفتيات على هذه الوظيفة , و اليوم سوف نتكلم عن قصة غريبة عل فتاة قدمت في اختبارات المضيفات , و ان غيرة الفتيات قد تضيع حلم الكثير من الناس و احلام أصدقاءهم .

 

حيث قامت فتاة باكستانية بصقب حمض حارق على وجه صديقتها التي تمتلك وجه جميل يؤهلة لان تكون مضيفة , الفتاه تدعي كانوال تمتلك وجه جميل و كان دائما من الصغر تتمنى ان تكون مضيفة و بالفعل سعت الى ان تكون مضيفة و تعلمت الكثير من الاشياء و قامت بالتقديم و لكن قبل الاختبارات و اثناء النوم قامت صديقتها برمي عليها الحامض الذي شوه وجه تماماً , من ما أدى الى دفعها الى عدم ذهبها للاختبار المضيفة , و لدى نوال اسرة و هي متزوجة , و تتعالج الان في لندن تحت قيادة الدكتور عاصم و الذي يحاول ان يعالج وجها مرة أخرى .

 

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