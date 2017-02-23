فتاه تشوه وجه صديقتها حتى لا تقبل كمضيفة طيران

شيماء مصطفى

العمل كمضيف للطيران هو يعتبر واحد من الوظائف التي يتمناها الكثير من الناس ان يعمل بها , و خاصة انه يسافر كثيراً و يقابل الكثير من الناس , لذلك يرى الكثير من الناس ان العمل كمضيف للطيران شئ رائع , لذلك تضع شركات الطيران شروط شبه مستحيلة و صعبة , كمقاييس الجمال و الرشاقة و اللباقة و الكثير من الشروط التي قد تعقد الامور في القبول و يسعى الكثير ان ينول هذه التجربة و الوظيفة , و يتنافس الكثير من الفتيات على هذه الوظيفة , و اليوم سوف نتكلم عن قصة غريبة عل فتاة قدمت في اختبارات المضيفات , و ان غيرة الفتيات قد تضيع حلم الكثير من الناس و احلام أصدقاءهم .

حيث قامت فتاة باكستانية بصقب حمض حارق على وجه صديقتها التي تمتلك وجه جميل يؤهلة لان تكون مضيفة , الفتاه تدعي كانوال تمتلك وجه جميل و كان دائما من الصغر تتمنى ان تكون مضيفة و بالفعل سعت الى ان تكون مضيفة و تعلمت الكثير من الاشياء و قامت بالتقديم و لكن قبل الاختبارات و اثناء النوم قامت صديقتها برمي عليها الحامض الذي شوه وجه تماماً , من ما أدى الى دفعها الى عدم ذهبها للاختبار المضيفة , و لدى نوال اسرة و هي متزوجة , و تتعالج الان في لندن تحت قيادة الدكتور عاصم و الذي يحاول ان يعالج وجها مرة أخرى .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads