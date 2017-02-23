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فتاة تشرح طريقة فقدان 24 كيلو بدون ريجيم خلال فترة قصيرة

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فتاة تشرح طريقة فقدان 24 كيلو بدون ريجيم خلال فترة قصيرة فتاة تشرح طريقة فقدان 24 كيلو بدون ريجيم خلال فترة قصيرة

الصحة هبة من الله سبحانة و تعالي ومنح الله هذة الهبة ليحافظ عليها و سوف يحافظ عليها يوم الحساب و سيسال الانسان عن الصحة . اليوم سنتحدث عن تجربة هامة جدا في حياتنا و هي كيف نغير من حياتنا الى الافضل ؟ و نطور منها من اجل انفسنا . السمنة تضرر بصحة كل شخص مهمل في نفسة يتناول الاصعمة التى تضرة . فلابد من المحافظة على الصحة من خلال الابتعاد عن العادات السيئة و التى تضر بة . من اعراض و اضرار السمنة انها تمنع الشخص من الحركة بشكل طبيعي و لا يقدر على اداء مهام عملة بسبب الكسل و قلة النشاط . و صعوبة الجري و صعوبة صعود السلم بشكل يومي . و صعوبة اختيار الملابس التى تعجبنا و لم نتمكن من شرائها او اراتدها بس المقاسات .

 

اليوم سنتحدث عن تجربة ارداة و تخسيس من بنت مصرية قامت بكتابة تجربة لها عبر احد الاطباء المتخصيصن في السمنة و كتبت التجربة من اجل التشجيع للاخرين اصحاب الارادة و النفوس الضعيفة امام الاكل . و قامت انها كانت تتابع تعليمات الدكتور احمد صبري من خلال الفيس بوك فقط و لم تذهب الي اي طبيب من قبل .

 

و قالت انها كانت تجد صعوبة في الاكل و الحركة و لكنها قامت بتناول وجبات خفيفية و ابتعدت عن الاطعمة الدسمة . و انها تتناوزل الخضروات و قطعة من اللحوم او الدجاج المشوي فقط و ابتعدت عن تناول الحلويات و الشكولاتة و البيبسي و كل هذة الاطعمة التى تضر وتسبب سمنة مفرطة . و اشارت ان هذة التحول كان خلال مدة شهرين تقريبا . و فقدت خلال هذة المدة 24 كيلو .

 

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