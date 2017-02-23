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سيدة تعرض طفلها للبيع مقابل 100 جنيه

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سيدة تعرض طفلها للبيع مقابل 100 جنيه سيدة تعرض طفلها للبيع مقابل 100 جنيه

مائة جنيه ،هو الثمن الذي طلبته الام التي وقفت على اعلى كوبري عبد المجيد ،في قرية السنالنية بمحافظة دمياط ، وقامت بعرض طفلها للبيع مقايل مائة جنيه والتف حولها الجمع من الناس ليرى ما تبيعه المرأة ،والتي ظن بعضهم انها مختلة عقليا ،وتعجب البعض الاخر مما اقدمت عليه هذه المرأة التي وصفها بعضهم بالمعتوهة والاخر بالمجرمة .

اضطر بعض الحاضرين والشاهدين على هذه الواقعة ،لأخطار الشرطة ،حتى يجدوا حلا لما تفعله هذه المرأة ،وقد حضرت قوات الشرطة على الفور والقت عليها القبض في الحال ،ليتضح لهم بعد اجراء التحقيقات اللازمة معها انها تمر بظروف وضيق مالي صعب ولم تجد مفرا الا لتعلو صرخاتها ببيع طفلها وان تتنازل عن امومتها وتقتل ما يدور في ذهنها وقلبها من ناحيته والثمن مائة جنيه.

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رئيس قسم الأخبار