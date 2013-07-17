العرقسوس لعلاج عسر الهضم

يعتبرالعرقسوس من أشهر المشروبات الرمضانية والمصرية على الإطلاق فى يمكن تخيل صورة الشارع المصرى بدون وجود بائع العرقسوس، بزيه المميز وصجاته وطريقته الطريفة فى صب العرقسوس بالأكواب

وتقول الدكتورة مروة جنينة أستاذ بكلية إن العرقسوس هو نبات من فصيلة البقوليات وتنتشر زراعتها فى حوض البحر المتوسط وجنوب آسيا وأروبا وما يستخدم لعمل شراب العرقسوس هو الجذور وليس الأوراق كما يعتقد البعض.

وأضافت جنينة أن العرقسوس من أشهر المشروبات الرمضانية بالإضافة إلى أنه يحتوى على العديد من المركبات الهامة والعناصر المعدنية المفيدة للجسم مثل الحديد والماغنسيوم والمنجنيز والسيلينيوم والسيلكون والزنك والفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين (ج) وفيتامين (ب).

كما يحتوى على سكر الجلوكوز ويحتوى كذلك على زيت طيار وصبغات صفراء ومركبات الفلافونيدات والستيرولات والكومارنيات والإسبرجين.

كما يحتوى أيضا على إيزوفلافونات وهو مركب الكورتيزون المعروف إلا أنه يتميز عنه بخلوه تماما من الآثار الجانبية المعروفة عند التداوى بالكورتيزون خصوصا لمدة طويلة.

وأضافت مروة يحتوى العرقسوس على عدة مركبات مضادة لقرحة المعدة والاثنى عشر ومن أهمها مركب حمض الجليسريزين وتساعد هذه المادة أيضا فى علاج عسر الهضم الناتج عن القرحة.

كما أنه مهدئ للمعدة والأمعاء ويستخدم أيضا كملين للجهاز الهضمى ومضاد للقئ الذى يصاحب الحمل، كما أنه فاتح للشهية ومهضم.