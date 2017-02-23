بالصور || الدولار || يمنع نادية الجندي من الظهور خلال شهر رمضان بمسلسل المنظومة

سمر العشري

تسببت أزمة الدولار التي عانت منها البلاد في الفترة الأخيرة في اجبار نجمة الجماهير نادية الجندي على الاعتذار لجماهيرها في مختلف أنحاء الوطن العربي من المحيط و حتى الخليج عن المشاركة في السباق الرمضاني لهذا العام 2017، والمشاركة بمسلسلها الجديد "المنظومة" والذي يضم تصوير العديد من المشاهد الخارجية في عدد من بلدان العالم خارج مصر، مما يتطلب ميزانية ضخمة لخروج العمل الدرامي الى النور بسبب ارتفاع سعر الدولار في الآونة الأخيرة.

وقد شاركت نجمة الجماهير نادية الجندي جمهورها الأسباب وراء تخلفها عن السباق الرمضاني لهذا العام 2017 من خلال موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، حيث أكدت بأن أزمة ارتفاع سعر الدولار لم يكن أيضا هو السبب الوحيد لتراجعها عن تقديم مسلسل ” المنظومة” خلال رمضان 2017 ، و انما رغبتها بتقديم العمل الدرامي بعيدا عن الزحام الذي يشهده شهر رمضان الملئ بالأعمال الدرامية المختلفة التي لا تحظى فيه ميع الأعمال بالمتابعة المناسبة و أنها تنوي تقديم عمل ضخم يستحق المتابعة الجيدة .

و قد أكدت نجمة الجماهير على أن مسلسل "المنظومة" سوف يتم بدء التصوير فيه بعد انتهاء الشهر الكريم مباشرة و انتهاء السباق الدرامي، و اضافت بأنها سوف تسافر الى العاصمة الفرنسية باريس في بداية شهر مارس القادم من أجل اختيار الأزياء التي تشارك بها في هذا العمل الدرامي الضخم ، و أشارت نادية الجندي الى أن مسلسل المنظومة سوف يتم تصويره في ثلاث دول خارج مصر و هي : فرنسا ، ألمانيا، انجلترا و يشارك في هذا العمل الضخم كوكبة ضخمة من أكبر نجوم مصر و العالم العربي معا . جدير بالذكر أن مسلسل المنظومة هو عودة قوية مرة أخرى من نجمة الجماهير نادية الجندي للمشاركة في دهاليز و أسرارالحياة السياسية ، و ذلك بعد النجاح الضخم الذي شهده مسلسلها الدرامي الأخير "أسرار" ، و قد رصدت له الشركة المنتجة ميزانية ضخمة و لذلك تؤكد نجمة الجماهير أن العمل يحتاج الى تركيز ليخرج الى النورفي أفضل أداء.

شبكةعيونالإخبارية

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