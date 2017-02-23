الخطأ الطبي || سبب وفاة الفنان الشاب احمد راسم

سمر العشري

اكد خالد نصار مدير الانتاج ،ان الفنان الشاب احمد راسم رحمه الله ،قد ذهب الى صيدلية قبل 10 ايام من وفاته ،وتم حقنه بحقنة فيتامين ،ولم يسري دواء الحقنة في جسده بشكل طبيعي بل قد احدثت تكتلات في جسده ولم يعلم راسم ما حدث له من جراء هذه الحقنة ،حيث كان يعاني الفقيد من مرض السكري والضغط ايضا ،مما جعل الحقنه التي اخذها تسبب له مكروب وحموضة ،وعليه فقد اصيب بتسمم واثر هذا على الكلى والكبد بشكل كبير ،ادى الى وفاته .

صرح نصار انه لم يفارق الفنان الشاب احمد راسم منذ ان تعرض الى الوعكة الصحية ،حتى تم دخوله الى المستشفى ومنها تم وضعه في غرفة الراعية المشددة ،ونفى خالد نصار كل ما تردد من اخبار تفيد بتعرض احمد راسم لأي اهمال طبي ،تسبب في موته .

طلب خالد نصار بعدم الانصياع لكل ما يتم تداوله من اخبار ومراعة الدقة الشديدة قبل نقل الخبر ،وعليه فقد اكد خالد نصار ان الفنان احمد راسم رحل عن عالمنا وهو في بداية مشواره الفني ،ولقد تم دفنه في مكان ميلاده بالإسكندرية يوم الثلاثاء الموافق 21 \2 \2017 ،في مدافن خورشيد .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads