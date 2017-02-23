أسعار العملات اليوم الخميس 23-2-2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصر في تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥١.٤٠٨
|٥١.٥٣٧٥
|02/23 12:30 ص
|دينار بحريني
|٤١.٦٤٤٦
|٤١.٧٥٤١
|02/23 12:30 ص
|ريال عماني
|٤٠.٧٧٩٢
|٤٠.٨٨٧٦
|02/23 12:30 ص
|ريال قطري
|٤.٣١١٨
|٤.٣٢٣١
|02/23 12:30 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٢٧٤٤
|٤.٢٨٦
|02/23 12:30 ص
|ريال سعودي
|٤.١٨٦٣
|٤.١٩٧٧
|02/23 12:30 ص
|دينار أردني
|٢٢.١٤٣٩
|٢٢.٢٠٩٥
|02/23 12:30 ص
|كرون دنماركي
|٢.٢٢٥٢
|٢.٢٣٥٧
|02/23 12:30 ص
|جنيه إسترليني
|١٩.٥٧١٦
|١٩.٦٨٨٧
|02/23 12:30 ص
|يورو
|١٦.٥٣٨٤
|١٦.٦١٧٤
|02/23 12:30 ص
|دولار أمريكي
|١٥.٧٠
|١٥.٧٥
|02/23 12:30 ص
|فرنك سويسري
|١٥.٥٣٩٩
|١٥.٦١٨٧
|02/23 12:30 ص
|ين ياباني
|١٣.٨٠٥٨
|١٣.٨٨٩٣
|02/23 12:30 ص
|دولار استرالي
|١٢.٠٣٨٨
|١٢.١١٦٧
|02/23 12:30 ص
|دولار كندي
|١١.٩٣٩٢
|١٢.٠٠٥٩
|02/23 12:30 ص
|كرون نرويجي
|١.٨٧٧٨
|١.٨٨٨١
|02/23 12:30 ص
|كرون سويدي
|١.٧٤٨٧
|١.٧٥٧
|02/23 12:30 ص