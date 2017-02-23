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انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي

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انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي

سعر الريال مع تعاملات اليوم بالبنوك المصرية ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء ٤٫٢٠٩٥ جنيه مصري في البنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع ٤٫١٩٧٨ جنيه مصري في بنك  ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.

سعر الريال اليوم الخميس بالبنوك  :

 

البنك شراء   بيع   آخر تحديث
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

٤٫٢٠٩٥ جم

٤٫٢٣٧٩ جم

 منذ 13 دقيقة,
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

٤٫٢٠٢٣ جم

٤٫٢٢٩٢ جم

 منذ 13 دقيقة,
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

٤٫١٩٩٧ جم

٤٫٢٢٦ جم

 منذ 13 دقيقة,
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

٤٫١٩٩٦٦٤ جم

٤٫٢٢٦٤٤١ جم

 منذ 13 دقيقة,
BM.jpg

بنك مصر

٤٫١٨٦٣ جم

٤٫١٩٧٨ جم

 منذ 13 دقيقة,
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

٤٫١٨٦٣ جم

٤٫٢١٣٢ جم

 منذ 13 دقيقة,
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

٤٫١٨٦٣ جم

٤٫١٩٩٩ جم

 منذ 13 دقيقة,
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

٤٫١٨٦٣ جم

٤٫٢١٣٦ جم

 منذ 13 دقيقة,
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

٤٫١٨٣١ جم

٤٫٢٢٩٢ جم

 منذ 13 دقيقة,
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

٤٫١٨٠٤٩ جم

٤٫٢٢٦٣٣ جم

 منذ 13 دقيقة,
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

٤٫١٧٨٦ جم

٤٫٢٢٩ جم

 منذ 13 دقيقة,
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

٤٫١٧٧٧ جم

٤٫٢٢٦٦ جم

 منذ 13 دقيقة,
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

٤٫١٧٤٢ جم

٤٫٢٢٧٨ جم

 منذ 13 دقيقة,
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

٤٫١٦٤٥ جم

٤٫٢١٣٣ جم

 منذ 13 دقيقة,
FAISAL.jpg

بنك فيصل

٤٫١٥٠٩ جم

٤٫١٩٩٩ جم

 منذ 13 دقيقة,
BDC.jpg

بنك القاهرة

٤٫١٤٢٥ جم

٤٫٢٠٧ جم

 منذ 13 دقيقة,
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

٤٫١٣٢٣ جم

٤٫٢٠٩٢ جم

 منذ 13 دقيقة,
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

٤٫١٢١ جم

٤٫٢٦٢١ جم

 منذ 13 دقيقة,
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

٤٫١٠١ جم

٤٫٨٠٨ جم

 منذ 13 دقيقة,
BARAKA.jpg

بنك البركة

٤٫٠٧٣٢ جم

٤٫٢٥٩٧ جم

 منذ 13 دقيقة

سعر الريال اليوم في السوق السوداء :

 

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.35 جنيه مصري، وسعر البيع 4.45 جنيه مصري .

 

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رئيس قسم الأخبار

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