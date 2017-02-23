انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي

سمر العشري

سعر الريال مع تعاملات اليوم بالبنوك المصرية ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء ٤٫٢٠٩٥ جنيه مصري في البنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع ٤٫١٩٧٨ جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.

سعر الريال اليوم الخميس بالبنوك :

سعر الريال اليوم في السوق السوداء :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.35 جنيه مصري، وسعر البيع 4.45 جنيه مصري .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads