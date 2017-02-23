انخفاض سعر الحديد و الأسمنت اليوم الخميس23/2/2017

سمر العشري

تأثرت أسعار مواد البناء سواء الحديد والأسمنت وغيرهم من مواد البناء بأنخفاض أسعار صرف الدولار خلال الأيام الماضية، حيث لوحظ أن اسعار مواد البناء تختلف أسعارها يوم بعد الأخرى .

سعر الحديد اليوم الخميس :

حديد الجارحي الجارحي 8650 جنية 8650 جنية حديد الوطنية الوطنية – – حديد اركو اركو 8650 جنية 8650 جنية حديد قوطة قوطة 8500 جنية 8500 جنية حديد سرحان سرحان – – حديد الجيوشي الجيوشي 8500 جنية 8500 جنية مصر ستيل مصر ستيل 8500 جنية 8500 جنية

سعر الأسمنت اليوم الخميس :

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 700 جنيه 705 جنيه النصر 685 جنيه 685 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 740 جنيه 740 جنيه الفهد 700 جنيه 700 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 685 جنيه 690 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 700 جنيه 700 جنيه حورس 690 جنيه 690 جنيه أسمنت النهضة النهضة 780 جنيه 785 جنيه الصخرة 685 جنيه 685 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 695 جنيه 700 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 705 جنيه 705 جنيه الممتاز 710 جنيه 710 جنيه

مصر للأسمنت قنا المسله 685 جنيه 685 جنيه الإسكندرية للأسمت الماكس 730 جنيه 730 جنيه أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنيه 775 جنيه البرج 780 جنيه 780 جنيه الساحل 850 جنيه 850 جنيه

شبكةعيونالإخبارية

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