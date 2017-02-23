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انخفاض سعر الحديد و الأسمنت اليوم الخميس23/2/2017

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انخفاض سعر الحديد و الأسمنت اليوم الخميس23/2/2017 انخفاض سعر الحديد و الأسمنت اليوم الخميس23/2/2017

تأثرت   مواد البناء سواء الحديد والأسمنت وغيرهم من مواد البناء بأنخفاض  أسعار صرف الدولار خلال الأيام الماضية، حيث لوحظ أن  مواد البناء تختلف أسعارها  يوم بعد الأخرى .

 اليوم الخميس  :

إسم الشركة إسم المنتج أقل سعر أعلى سعر
حديد عز عز 8680 جنية 8700 جنية
الدخيلة 8680 جنية 8700 جنية
حديد المصريين المصريين 8550 جنية 8550 جنية
حديد بشاي بشاي 8600 جنية 8600 جنية
الوطنية للصلب العتال 8650 جنية 8650 جنية
حديد عطيه عطيه 8650 جنية 8650 جنية
حديد المراكبي المراكبي 8550 جنية 8550 جنية
حديد الكومي الكومي
حديد المعادي المعادي 8550 جنية 8550 جنية
حديد بيانكو بيانكو 8500 جنية 8500 جنية
حديد العشري العشري 8500 جنية 8500 جنية
     حديد أكتوبر    أكتوبر 8600 جنية 8600 جنية
حديد الجارحي الجارحي 8650 جنية 8650 جنية
حديد الوطنية الوطنية
حديد اركو اركو 8650 جنية 8650 جنية
حديد قوطة قوطة 8500 جنية 8500 جنية
حديد سرحان سرحان
حديد الجيوشي الجيوشي 8500 جنية 8500 جنية
ستيل مصر ستيل 8500 جنية 8500 جنية

 اليوم الخميس  :

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 700 جنيه 705 جنيه
النصر 685 جنيه 685 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 740 جنيه 740 جنيه
الفهد 700 جنيه 700 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 685 جنيه 690 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 700 جنيه 700 جنيه
حورس 690 جنيه 690 جنيه
أسمنت النهضة النهضة 780 جنيه 785 جنيه
الصخرة 685 جنيه 685 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 695 جنيه 700 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 705 جنيه 705 جنيه
الممتاز 710 جنيه 710 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان      أسوان 685 جنيه 685 جنيه
أسمنت العريش العسكري 695 جنيه 700 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 680 جنيه 685 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 750 جنيه 755 جنيه
السويس للأسمنت السويس 735 جنيه 735 جنيه
أسمنت بورتلاند طرة طرة 735 جنيه 735 جنيه
تكنو 680 جنيه 685 جنيه
أسمنت حلوان حلوان 735 جنيه 735 جنيه
أسمنت شورى شورى 690 جنيه 690 جنيه
مصر بني سويف مصر بني سويف 715 جنيه 720 جنيه
السويدي السويدي 695 جنيه 700 جنيه
جنوب الوادي جنوب الوادي 685 جنيه 685 جنيه
أسمنت بنى سويف تايتان 720 جنيه 695 جنيه
   مصر للأسمنت قنا       المسله 685 جنيه 685 جنيه
الإسكندرية للأسمت الماكس 730 جنيه 730 جنيه
أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنيه 775 جنيه
البرج 780 جنيه 780 جنيه
الساحل 850 جنيه 850 جنيه

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