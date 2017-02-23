تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن والخضروات اليوم الخميس 23-2-2017

سمر العشري

بعد إستقرار الدولار بدأت أسعار السلع الغذائية تتراجع بشكل طفيف بعد أن كانت الأسعارمرتفعة جدا بسبب إرتفاع سعر الدولار .

أسعار اللحوم اليوم الخميس :

اللحم البتلو : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 120 جنيه.

اللحم الجاموسى : يتراوح ما بين 100 و 110 جنيه.

اللحم الجملى : يتراوح ما بين 75 و 95 جنيه.

اللحم الكندوز : يتراوح سعر الكيلو ما بين 95 و 100 جنيه.

اللحم المفروم : وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيه.

البوفتيك : وصل سعر الكيلو إلى 110 جنيه

اللحم البرازيلى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 و 75 جنيه.

اللحم السودانى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 75 جنيه.

اللحم الضأن البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 130 جنيه.

اللحم الضأن المستورد : يتراوح سعر الكيلو ما بين 55 و 75 جنيه.

السجق : يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و 80 جنيه.

الكبد البلدى : يتراوح ما بين 100 و 110 جنيه.

الكبدة المستوردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 75 جنيه.

أسعار الدجاج اليوم الخميس :

البيضاء : يتراوح سعر الكيلو ما بين 28 و 32 جنيه.

الدواجن البيضاء المبردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 28 و 35 جنيه

كبد الدجاج : وصل سعر الكيلو 40 جنيه.

الفراخ البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 29 و 45 جنيه.

الارانب : يتراوح سعر الكيلو ما بين 45 و 54 جنيه.

البط : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 45 جنيه.

الرومى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 48 جنيه.

زوج السمان: يتراوح سعر الكيلو ما بين 23 و 30 جنيه.

زوج الحمام : يتراوح سعر الكيلو ما بين 40 و 50 جنيه. أسعار بعض الخضروات : كيلو البطاطس إلى 4 جنيه .

كيلو الطماطم بلغ 5 جنيهات .

كيلو البصل فقد وصل إلى 8 جنيهات .

كيلو الفلفل الأخضر البلدي فقد بلغ 8 جنيهات .

كيلو القلقاس وصل 5 جنيهات .

كيلو الباذنجان البلدي والخيار البلدي 5 جنيهات .

كيلو الفلفل الألوان 13 حنيه . أسعار بعض الفاكهة : كيلو البرتقال 5 جنيه .

كيلو الرومان 10 جنيه .

كيلو للفروالة 8 جنيه .

كيلو التفاح الأمريكي بلغ 16 جنيه .

كيلو اليوسفى 6 جنيهات .

شبكةعيونالإخبارية

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