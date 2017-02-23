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تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن والخضروات اليوم الخميس 23-2-2017

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تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن والخضروات اليوم الخميس 23-2-2017 تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن والخضروات اليوم الخميس 23-2-2017

بعد إستقرار الدولار بدأت السلع الغذائية تتراجع بشكل طفيف بعد أن كانت الأسعارمرتفعة جدا بسبب إرتفاع .

أسعار اللحوم اليوم الخميس :

  • اللحم البتلو : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 120 جنيه.
  • اللحم الجاموسى : يتراوح ما بين 100 و 110 جنيه.
  • اللحم الجملى :  يتراوح ما بين 75 و 95 جنيه.
  • اللحم الكندوز : يتراوح سعر الكيلو ما بين 95 و 100 جنيه.
  • اللحم المفروم : وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيه.
  • البوفتيك :  وصل سعر الكيلو إلى 110 جنيه
  • اللحم البرازيلى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 و 75 جنيه.
  • اللحم السودانى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 75 جنيه.
  • اللحم الضأن البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 130 جنيه.
  • اللحم الضأن المستورد : يتراوح سعر الكيلو ما بين 55 و 75 جنيه.
  • السجق : يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و 80 جنيه.
  • الكبد البلدى : يتراوح ما بين 100 و 110 جنيه.
  • الكبدة المستوردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 75 جنيه.
أسعار الدجاج اليوم الخميس :
  • البيضاء : يتراوح سعر الكيلو ما بين 28 و 32 جنيه.
  • الدواجن البيضاء المبردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 28 و 35 جنيه
  • كبد الدجاج : وصل سعر الكيلو 40 جنيه.
  • الفراخ البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 29 و 45 جنيه.
  • الارانب : يتراوح سعر الكيلو ما بين 45 و 54 جنيه.
  • البط : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 45 جنيه.
  • الرومى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 48 جنيه.
  • زوج السمان: يتراوح سعر الكيلو ما بين 23 و 30 جنيه.
  • زوج الحمام : يتراوح سعر الكيلو ما بين 40 و 50 جنيه.

أسعار بعض الخضروات :

  • كيلو البطاطس إلى 4 جنيه .
  • كيلو الطماطم بلغ 5 جنيهات .
  • كيلو البصل فقد وصل إلى 8 جنيهات .
  • كيلو الفلفل الأخضر البلدي فقد بلغ 8 جنيهات .
  • كيلو القلقاس وصل 5 جنيهات .
  • كيلو الباذنجان البلدي والخيار البلدي 5 جنيهات .
  • كيلو الفلفل الألوان 13 حنيه .

أسعار بعض الفاكهة :

  • كيلو البرتقال 5 جنيه . 
  • كيلو الرومان 10 جنيه .
  • كيلو للفروالة 8 جنيه .  
  • كيلو التفاح الأمريكي بلغ 16 جنيه  .
  • كيلو اليوسفى 6 جنيهات .

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رئيس قسم الأخبار

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