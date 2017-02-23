تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن والخضروات اليوم الخميس 23-2-2017

بعد إستقرار الدولار بدأت أسعار السلع الغذائية تتراجع بشكل طفيف بعد أن كانت الأسعارمرتفعة جدا بسبب إرتفاع سعر الدولار .
أسعار اللحوم اليوم الخميس :
- اللحم البتلو : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 120 جنيه.
- اللحم الجاموسى : يتراوح ما بين 100 و 110 جنيه.
- اللحم الجملى : يتراوح ما بين 75 و 95 جنيه.
- اللحم الكندوز : يتراوح سعر الكيلو ما بين 95 و 100 جنيه.
- اللحم المفروم : وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيه.
- البوفتيك : وصل سعر الكيلو إلى 110 جنيه
- اللحم البرازيلى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 و 75 جنيه.
- اللحم السودانى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 75 جنيه.
- اللحم الضأن البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 130 جنيه.
- اللحم الضأن المستورد : يتراوح سعر الكيلو ما بين 55 و 75 جنيه.
- السجق : يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و 80 جنيه.
- الكبد البلدى : يتراوح ما بين 100 و 110 جنيه.
- الكبدة المستوردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 75 جنيه.
أسعار الدجاج اليوم الخميس :
- البيضاء : يتراوح سعر الكيلو ما بين 28 و 32 جنيه.
- الدواجن البيضاء المبردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 28 و 35 جنيه
- كبد الدجاج : وصل سعر الكيلو 40 جنيه.
- الفراخ البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 29 و 45 جنيه.
- الارانب : يتراوح سعر الكيلو ما بين 45 و 54 جنيه.
- البط : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 45 جنيه.
- الرومى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 48 جنيه.
- زوج السمان: يتراوح سعر الكيلو ما بين 23 و 30 جنيه.
- زوج الحمام : يتراوح سعر الكيلو ما بين 40 و 50 جنيه.
أسعار بعض الخضروات :
- كيلو البطاطس إلى 4 جنيه .
- كيلو الطماطم بلغ 5 جنيهات .
- كيلو البصل فقد وصل إلى 8 جنيهات .
- كيلو الفلفل الأخضر البلدي فقد بلغ 8 جنيهات .
- كيلو القلقاس وصل 5 جنيهات .
- كيلو الباذنجان البلدي والخيار البلدي 5 جنيهات .
- كيلو الفلفل الألوان 13 حنيه .
أسعار بعض الفاكهة :
- كيلو البرتقال 5 جنيه .
- كيلو الرومان 10 جنيه .
- كيلو للفروالة 8 جنيه .
- كيلو التفاح الأمريكي بلغ 16 جنيه .
- كيلو اليوسفى 6 جنيهات .