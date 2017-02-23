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اللحوم الفاسدة || داخل أكبر وأهم المطاعم

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اللحوم الفاسدة || داخل أكبر وأهم المطاعم اللحوم الفاسدة || داخل أكبر وأهم المطاعم

مافيا اللحوم الفاسدة داخل أكبر وأهم المطاعم داخل أكبر وأشهر المطاعم بمنطقة المعادي الصحة تؤكد انها غير صالحة للاستعمال الآدمي انتشرت في الأونة الاخيرة عصابات مافيا اللحوم الفاسدة وهي عبارة عن مجموعة من التجار والمطاعم التي تقوم بالاتجار باللحوم الفاسدة حتى انه تم ضبط كثير من المطاعم وايضا التجار الذين يقومون ببيع لحوم الحمير للمستهلكين مما اثار حالة من الفزع والزعر عند كثير من الشعب .

حتى انه وصل الامر الى وكثير من الناس امتنعوا عن تناول اللحوم منذ انتشار هذه المافيا واخيرا وليس اخرا استطاعت شرطة ان تضبط كمية كبيرة جدا من اللحوم الفاسدة والغير صالحة للاستعمال الادمي داخل احد اكبر المطاعم بمنطقة المعادي وكان جاري تجهيزها للطهي والتقديم للمواطنين وقد صرح مدير امن المعادي على انه قد بدء اكتشاف الامر منذ ان جاءت بعض البيانات الى قسم شرطة المعادي للاخبار عن مدير مخازن هذا المطعم .

وان بحوزته كميرة كبيرة جدا من اللحوم الفاسدة وجاري تجهيزها للتقديم وبالفعل انتقلت شرطة التموين الى المطعم المذكور وتم ضبط حوالي طنين من اللحوم الفاسدة بالاضافة الى العثور على كميات هائلة من الزيت التمويني المدعم وقد تم القبض على مدير هذه المخازن ومواجهته بهذا وبالفعل اعترف بكل تفاصيل القضية وانه هو المسئول عن احضار هذه اللحوم الى المطعم وانه كان يجهز بالفعل لتقديم هذه اللحوم على هيئة وجبات لزوار المطعم وايضا للطلبات المنزلية.

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