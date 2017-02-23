رسمياً || إلغاء إجازة السبت ومد ساعات العمل للعاملين والموظفين بهذه الهيئة الحكومية

سمر العشري

في اطار خطة الدولة، في ازالة العقبات أمام المستثمرين، وذلك جذباً للمزيد من الاستثمارات ودعماً للاقتصاد المصري، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة "سحر نصر"، إنه نظرًا لكثرة شكاوى المستثمرين من تعطل العمل نتيجة أعمال تطوير مبنى مجمع خدمات الاستثمار، فقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة المهندس "شريف إسماعيل"، على مد ساعات العمل في المجمع حتى استيفاء كافة العملاء المستثمرين.

جاءت تصريحات "نصر"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، مؤكدة بأنها أعطت تعليمات لهيئة الاستثمار للعمل خلال أيام السبت في المجمع، لاستيعاب كافة الطلبات لحين الانتهاء من عمليات التطوير وميكنة العمل بالمبني، لافتة إلى أنها التقت المستشار "حسام عبد الرحيم"، وزير العدل، لبحث إمكانية سرعة الفصل في قضايا منازعات الاستثمار، وأنها ألتقت أيضا وزير الاتصالات المهندس "ياسر القاضي"، لبحث سرعة إنهاء عمليات ميكنة خدمات الاستثمار.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بأنها ستشرف بنفسها علي تنفيذ هذه القرارات، وأنها تتواصل باستمرار وتنسق مع كافة الوزراء بالحكومة لتقديم خدمة أفضل للمستثمرين، في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة.

شبكةعيونالإخبارية

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