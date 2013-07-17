لمرضى السكر.. احرص على تناول كميات كافية من المياه بعد الإفطار

يعتبر مرضى السكر هم أكثر المرضى عرضة لمضاعفات مرض السكر نتيجة لامتناعهم لفترات طويلة عن الطعام، وصلت إلى أكثر من 14 ساعة بالإضافة إلى قلة ساعات الإفطار لذلك يقول الدكتور يحيى نبيل استشارى أمراض الكلى والباطنة، للحفاظ على صيام مريض السكر لابد من متابعة المريض لطبيبه الخاص خلال شهر رمضان.

بالإضافة إلى إجراء كشف دورى لمراجعة مستوى السكر بالدم، ووضع النظام الغذائى الصحيح والمناسب لكن نوعا من أنوع مرضى السكر سواء الأول أو الثانى وحتى يحدد الطبيب أيضا، مدى قدرة المريض على الصيام وإعطائه النصائح الغذائية الملائمة ومنها شرب المياه بكثرة.

وأضاف يحيى أن مريض السكر يجب أن يبتعد عن بعض الأطعمة وخاصة أطعمة شهر رمضان، مثل الياميش والبلح وقمر الدين، وكل العصائر ذات المعدل العالى للسكر لأنها تضر بمريض السكر، وقد تسبب له لا قدر الله إحدى غيبوبات السكر سواء ارتفاع أو نقص السكر بالدم.

ونصح يحيى مرضى السكر خلال شهر رمضان الكريم بضرورة الحرص على شرب المياه والبعد عن النشويات، ويجب على مريض السكر متابعة سكره أثناء رمضان لكى يضمن الصيام ويخرج منها بدون أى مضاعفات مثل حدوث أى هبوط فى مستوى السكر.

وأشار يحيى إلى أن أكثر من 50% من مرضى السكر، لا يعلمون أنهم مصابون بالمرض، وهذا بسبب إهمال ظهور أعراض المرض وهذا يتسبب فى إصابتهم بمضاعفات مبكرة نتيجة عدم التشخيص وأنهم يظلون، لسنوات بدون علاج بالإضافة إلى وجود 5 ملايين شخص لديهم استعداد للإصابة بالمرض أى مرحلة ما قبل السكر، وهم فئات عديدة منها، الأشخاص المصابون بالبدانة والسمنة، وهم أكثر عرضة للإصابة بالسكر الأشخاص الذين لديهم تاريخ وراثى بالأسرة الوالد أو الوالدة أو الأخوات وكانوا مصابين بهذا المرض ومرضى ارتفاع ضغط الدم.