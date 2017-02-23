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الحكومة || تصدر قرارت جديدة بشأن بيع وشراء السيارات المستعملة

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الحكومة || تصدر قرارت جديدة بشأن بيع وشراء السيارات المستعملة الحكومة || تصدر قرارت جديدة بشأن بيع وشراء السيارات المستعملة

من خلال تصريحات للسفير أشرف سلطان المتحدث باسم رئاسة الوزراء عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم " والذى يبث على قناة الحياة  حيث صرح سيادته بان قد أقرت قانوناً لتسجيل السيارات بمكاتب الشهر العقاري  موضحاً بأنه اجراءاً قانونياً فى خدمة الوطن والمواطنين .

وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء بأن القانون الجديد سيطبق عن طريق نقل ملكية السيارات بتوكيل لمرة واحدةً فقط بمعنى احقية المواطن فى بيع سيارته المستعملة بتوكيل للمرة الاولى مقابل دفع الرسوم المقررة، كما اشار سيادته انه خلال اجتماعات امس الأربعاء بمجلس الوزاء تم اتخاذ عدة من القرارات الخاصة بالمرور حيث تم  تعديل بعضاً من المواد الخاصة بنقل ملكية السيارات وهما المادتين التاسعة عشر والمادة العشرون من قانون المرور حيث سيشترط لنقل المركبات التسجيل اولاً  اذا ما رغب المواطن فى نقل ملكية سيارته فى حالة بيعها .

تجدر الاشارة الى ان اسواق السيارات فى البلاد قد تأثرت كثيراً باضطرابات الدولار الأمريكي وذلك لما تعتمد عليه تجارة السيارات بصفة عامة على اسعار النقد الأجنبي حيث ارتفعت اسعارها بشكلاً كبير خلال الآونة الاخير الامر الذى انعكس بشكل مباشر على اسواقها التي اصاباتها الركود بينما نشطت اسواق السيارات المستعملة والتي شهدت اسواقها نشاطاً ملحوظاً  لانخفاض اسعارها مقارنة بأسعار السيارات الجديدة على ارغم من المحاولات التى تقوم بها اجهزة الدولة على تمنية الاقتصاد المصري  .

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