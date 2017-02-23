الصحة || تحذر من شراء حقن الـ"RH" من الصيدليات

سمر العشري

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد ،من تناول او تعاطي او شراء حقن عقار ال "RH" وهو دواء يخص الحوامل ،وكان التحذير يخص الصيدليات في ان يتم شراء الحقن من الصيدليات او تعاطيها بها وقال مجاهد انها حقن مغشوشة وان اي صيدلية تقوم ببيع هذه الحقن تعد كشبهة جنائية عليها ولابد من التبليغ عنها فورا للجهات الامنية المختصة .

ومن خلال اتصال هاتفي لبرنامج "صح النوم" الذي يقدمه الاعلامي محمد الغيطي ،على قناة "LTC" الفضائية ،اكد الدكتور خالد مجاهد ،ان وزارة الصحة قامت بتشكيل لجنة تقصي وفحص لجميع الادوية المتاحة في جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية ،وطالب بشكل جدي من المواطنين ان عليهم الابلاغ الفوري عن اي صيدلية تقوم بحالة غش للأدوية التي تقوم ببيعها الى المواطنين .

وبالفعل قامت حملات وزارة الصحة للكشف عن الادوية التي يتم بيعها وتداولها داخل الصيدليات ،وتم ضبط بعض الصيدليات التي تقوم ببيع حقن الار اتش المغشوشة للمواطنين ،وعلى الفور تم اغلاق هذه الصيدليات ،وعليه فلابد من ان يأخذ المواطن بهذه التحذيرات بشكل جدي لتفادي تهديد صحته وصحة اولاده .

شبكةعيونالإخبارية

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