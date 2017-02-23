بالصور || تخفيضات كبيرة على بعض موديلات السيارات تتخطى ال 120 ألف جنيه

سمر العشري

شهدت سوق السيارات فى مصر فترة كبيرة من الركود مما دفع التجار والموزعين لكسر حالة الركود فى عمليات الشراء والبيع وذلك بعرض تخفيضات كبيرة فى أسعار بعض موديلات السيارات لكسر ركود البيع والشراء، وقد ضمت قائمة موديلات السيارات التى قام بتخفيض سعرها هيونداى، وميتسوبيشى، وسوزوكى، ولادا، ورينو، وشيفرولية، حيث ذكرت بعض المصادر بأن عدد السيارات المخزنة فى معارض السيارات فى مصر قد بلغت حوالى 30 ألف سيارة تنتظر من يقوم بشراءها.

السيارات التى تم عمل تخفيضات كبيرة عليها :

سيارة طراز كيا كارينز قيمة التخفيض ما بين 100 ألف إلى 150 ألف جنيه.

سيارة كيا بيكانتو من 20 ألف إلى 40 ألف جنيه.

سيارة كيا ريو ما بين 40 الف إلى 80 أف جنيه.

سيارة كيا سيراتو من 20 ألف إلى 40 ألف جنيه.

سيارة كيا سيد تخفيض من 50 ألف حتى 80 ألف جنيه.

سيارة كيا سول تخفيض من 15 ألف حتى 30 ألف جنيه.

سيارة ميسوبيشى لانسر من 5 آلاف حتى 30 ألف جنيه.

سيارة سوزوكى سويفت من 10 آلاف حتى 15 ألف جنيه.

سيارة سوزوكى التو من 5 آلاف حتى 25 ألف جنيه.

سيارة رينو لوجان من 15 ألف وحتى 25 ألف جنيه.

سيارة هيونداى النترا HD من 40 ألف وحتى 70 ألف جنيه.

سيارة هيونداى اكسنت RB من 50 ألف وحتى 70 ألف جنيه.

سيارة هيونداى سولاريس من 70 ألف إلى 80 ألف جنيه.

سيارة هيونداى النترا AD من 70 ألف وحتى 90 ألف جنيه.

سيارة شيفرولية أفيو من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه.

سيارة شيفروليه أوبترا من 10 آلاف جنيه وحتى 15 ألف جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads