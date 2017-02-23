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تراجع كبير في أسعار سيارات كيا

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تراجع كبير في أسعار سيارات كيا تراجع كبير في أسعار سيارات كيا

قدمت شركة كيا خصومات كبيرة على الفئة الثالثة من سيارة كيا كارينز ليصل سعر الى ثلاثمائة وخمسة وثلاثون الف جنيهاً بدلا من خمسمائة وخمسة الاف جنيهاً بتخفيض بلغ قيمته مائة وخمسون الف جنيها مصرياً ، وبالنسبة لموديل كيا "سيد" والتى وصل سعرها بعد الخصم مأتيين وخمسة وستون الف جنيه بدلاً من   ثلاثمائة وخمسة وثمانون الف جنيه بنسبة خصم وصلت الى مائة وخمسة عشر الف جنيه .

ومن الجدير بالذكر ان الاقتصاد المصري يعانى خلال السنوات الاخيرة من حالة الاضطرابات وذلك ببعد ثورة الخامس والعشرون من يناير وما اعقبها من احداث سياسية  واضطرابات اثرت على الاوضاع الاقتصادية بالإضافة الى الحرب على الارهاب فى سيناء وحادث الطائرة الروسية والتي كان لهما بالغ الاثر على قطاع السياحة  وانعكست تلك العوامل على الاقتصاد المصري فى صورة ركود ونقص في السيولة الاجنبية وارتفاعات فى السلع والمنتجان ولعل من ابرزها اسواق السيارات .

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