هبوط سعر الذهب اليوم الخميس 23-2-2017

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري و الانخفاضات العالمية، سجل الجرام عيار 21 نحو 580 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 497 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 387 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 663 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4,640 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الخميس :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|663
|عيار 22
|608
|عيار 21
|580
|عيار 18
|497
|عيار 14
|387
|عيار 12
|331
|الاونصة
|20,615
|الجنيه الذهب
|4,640
|الكيلو
|662,857