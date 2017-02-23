هبوط سعر الذهب اليوم الخميس 23-2-2017

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري و الانخفاضات العالمية، سجل الجرام عيار 21 نحو 580 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 497 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 387 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 663 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4,640 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الخميس :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر عيار 24 663 عيار 22 608 عيار 21 580 عيار 18 497 عيار 14 387 عيار 12 331 الاونصة 20,615 الجنيه الذهب 4,640 الكيلو 662,857

شبكةعيونالإخبارية

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