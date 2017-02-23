هبوط سعر الدولار اليوم الخميس 23 فبراير 2017 بالبنوك والسوق الموازي

سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 15.76 جنيه مصري في البنك العربي الإفريقي الدولي ، وفي حالة البيع 15.75 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الخميس 23/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .
سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك :
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث
|
البنك العربي الافريقي الدولي
|
١٥٫٧٦ جم
|
١٥٫٨٦ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
مصرف أبو ظبي الاسلامي
|
١٥٫٧٦ جم
|
١٥٫٨٦ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|
١٥٫٧٦ جم
|
١٥٫٨٦ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
البنك التجارى الدولي CIB
|
١٥٫٧٥ جم
|
١٥٫٨٥ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|
١٥٫٧٥ جم
|
١٥٫٨٥ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
بنك مصر إيران للتنمية
|
١٥٫٧٥ جم
|
١٥٫٨٥ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
كريدي أجريكول
|
١٥٫٧٥ جم
|
١٥٫٨٥ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
البنك الأهلى اليونانى بمصر
|
١٥٫٧٥ جم
|
١٥٫٨٥ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
بنك البركة
|
١٥٫٧٥ جم
|
١٥٫٨٥ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
بنك الاسكندرية
|
١٥٫٧٥ جم
|
١٥٫٨٥ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
البنك المصري الخليجي
|
١٥٫٧٥ جم
|
١٥٫٨٥ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
المصرف المتحد
|
١٥٫٧٥ جم
|
١٥٫٨٥ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
بنك بلوم مصر
|
١٥٫٧٥ جم
|
١٥٫٨٥ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
البنك المصري لتنمية الصادرات
|
١٥٫٧٣ جم
|
١٥٫٨ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
بنك التعمير و الاسكان
|
١٥٫٧ جم
|
١٥٫٨ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
البنك الأهلي المصري
|
١٥٫٧ جم
|
١٥٫٧٥ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
بنك قناة السويس
|
١٥٫٧ جم
|
١٥٫٨ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
بنك مصر
|
١٥٫٧ جم
|
١٥٫٧٥ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
بنك القاهرة
|
١٥٫٧ جم
|
١٥٫٧٧ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
بنك التنمية والائتمان الزراعى
|
١٥٫٧ جم
|
١٥٫٨ جم
|
منذ 11 دقيقة,
|
بنك فيصل
|
١٥٫٦٥ جم
|
١٥٫٧٥ جم
|
منذ 12 ساعة,
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 15.75 جنيه مصري، وسعر البيع 16.95 جنيه مصري .إعلان - Ads إعلان - Ads