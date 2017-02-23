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رئيس نادى وادى دجلة || يعرض عصام الحضرى للبيع على الفيسبوك بسبب تصرفه وطرده من معسكر الفريق

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رئيس نادى وادى دجلة || يعرض عصام الحضرى للبيع على الفيسبوك بسبب تصرفه وطرده من معسكر الفريق رئيس نادى وادى دجلة || يعرض عصام الحضرى للبيع على الفيسبوك بسبب تصرفه وطرده من معسكر الفريق

قام ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة بعرض حارس مرمى منتخب المخضرم عصام الحضرى للبيع وذلك من خلال منشور قام بنشره على صفحته الشخصية على الفيسبوك، حيث نشر المهندس ماجد سامى رئيس النادى صورة للكابتن عصام الحضرى وعلق عليها بأن الحارس معروض للبيع ويمكنه الانتقال للعب فى الدورى الأمريكى أو فى الدوريات الاسكندنافية، وقام رئيس النادى بتعديد وسرد مميزات الحارس الكبير قائلاً بأن الحارس يمكنه اللعب لمدة موسمين قادمين رغم تجاوزه سن الأربعة والأربعين عاماً منذ ايام قليلة.

وأوضح رئيس نادى دجلة سبب تصرفه مع عصام الحضرى بأنه لا يقصد الإساءة له فهو صديق حتى النهاية ولكنه يحاول مساعدته فى الاستمرار لصالح منتخب مصر بصرف النظر عن الفعل المشين الذى قام به الحضرى، وكان الكابتن عصام الحضرى قد قام بصفع الحارس الاحتياطى لفريق وادى دجلة خالد وليد على وجهه مما استدعى تدخل الكابتن أحمد حسام ميدو للتدخل ونشب خلاف كبير بين الحضرى وميدو مما أدى إلى استبعاد الكابتن عصام الحضرى من معسكر فريق وادى دجلة لمواجهة النادى الأهلى اليوم ضمن مباريات الأسبوع العشرين من الدورى المصرى.

وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى غضباً تجاه كابتن منتخب مصر حيث تناول رواد المواقع الخبر بسخرية شديدة مما دفع البعض بأن يصف عصام الحضرى بالغرور، والبعض الآخر يصف ما فعله الحضرى بأنه تمثيلية حتى يتم إبعاده عن مواجهة الأهلى ضمن مسلسلات الحضرى من أجل العودة للنادى الأهلى، والبعض وصفوا الحضرى بصفات بذيئة والبعض وصف ما فعله الحضرى بأنه نهاية الحضرى فى الملاعب وأن ما فعله الحضرى من تعديه بالضرب على زميله فى النادى هو عمل غير أخلاقى قد دمر ما فعله الحضرى فى تاريخه.

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رئيس قسم الأخبار

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