حظك اليوم برج الأسد الخميس 23/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: يوم جديد يلقي الضوء على عمل جماعي تقوم به وتنجح في تنفيذ كل مشاريعك التي خططت لها على مدى سنوات



عاطفياً: تعبّر عن آرائك للشريك، وتتاح لك فرص جيّدة للتواصل معه، وربما تبحث قضية زواج لأحد أفراد العائلة



صحياً: تخرج من وعكة صحية تترك مضاعفات كبيرة على نفسيتك وتبقيك في حال من القلق

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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