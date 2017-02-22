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حظك اليوم برج السرطان الخميس 23/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الخميس 23/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الخميس 23/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: أنت في أحسن حالاتك في العمل، ويبدو أنك جاهز بالإجابة المناسبة لكل سؤال، والحل السليم لكل مشكلة

عاطفياً: أنت نافد الصبر و عصبي أكثر من اللازم وقد تنتابك الحساسية من مواضيع صغيرة

صحياً: لا تكثر من أكل الأطعمة الغنية بالدهنيات ولا سيما في السهرات التي لا تنتبه فيها إلى الكمية التي تستهلكها

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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رئيس قسم الأخبار

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