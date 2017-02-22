حظك اليوم برج الثور الخميس 23/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً : الوقت مناسب لخلق قاعدة مع الزملاء، وبذلك تنتهي فترة الإحباط التى مررت بها كثيرًا، كما أنك سوف تميل للإنفاق بشكل جنوني على نفسك وكذلك الأهل والأصدقاء



عاطفياً: من الضروري تقييم العلاقة الخاصة بك ووضع بعض الحدود الصحية مع شريك الحياة، فأنت تدرك أنك تعطى أكثر مما تستطيع



صحياً : من الممكن أن تتوجه إلى لإجراء فحص كامل لدى أخصائي عصبي، ورغم ذلك الأدوية ليست فعالة فالتأمل يخفف عنك كثيرًا

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads